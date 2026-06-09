Un experto británico pone la lupa en este momento de la reina Sofía y León XIV y dice todo esto de ella

La reina Sofía saluda a León XIV, el séptimo papa al que conoce como miembro de la familia real española, en La Almudena

Este lunes 8 de junio, la reina Sofía conoció a León XIV. Primero, el papa la recibió en la Nunciatura, junto a la infanta Elena, la infanta Cristina y sus nietos Victoria Federica, Pablo y Miguel Urdangarin.

El encuentro oficial tuvo lugar en La Almudena. El pontífice llegó en el papamóvil y, aunque ha sido el centro de atención en la capital española estos días, ha llamado (y mucho) la atención el look de la reina Sofía.

Varios expertos nacionales en protocolo han puesto la lupa en la decisión de la madre de Felipe VI, que ya ha conocido a siete papas desde que llegó a la familia real de España. Pero también ha despertado el interés de especialistas internacionales en realeza, como HRH Simon G (@theverysimong en redes sociales), quien ha hablado de la reina en un vídeo publicado en TikTok que ha acumulado más de 30.000 visitas en apenas unas horas (y subiendo).

"Acaba de hacer historia"

Tal y como se pudo ver, la reina Sofía utilizó su privilegio de poder ir de blanco ante el papa. Sin embargo, a diferencia de la reina Letizia, que llevó dos vestidos blancos en las dos ocasiones que ha estado ante León XIV, Sofía optó por pantalones.

"Creo que la reina Sofía acaba de hacer historia, no de la manera que piensas. Aparentemente, es la primera reina en presentarse ante un papa vistiendo pantalones. No bromeo", ha comentado en primera instancia el experto británico. Tal y como recuerda, es una de las reinas que puede ejercer su privilegio "porque es católica" y hay muy pocas que puedan hacerlo.

"Elegante y chic"

"La reina Letizia, su nuera, es una de ellas, la reina Matilde de Bélgica, la princesa Charlene de Mónaco... Pero la reina Sofía es la primera en usar pantalones delante de un papa", ha destacado.

Aunque pueda parecer obvio, para él es "historia": "Hablemos del hecho de que es superelegante y chic. Mirad el traje, estoy obsesionada con él. Mirad las joyas, nunca había visto tantas joyas de oro en el cuello".

Ha continuado destacando que "ella hizo la tradicional reverencia, creo que en realidad le besó la mano. La única reina que ha visto siete papas en su vida". Ha concluido asegurando que la reina Sofía ha lucido "increíble y deslumbrante, como siempre".