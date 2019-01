Lidia Torrent y Matías Roure se conocieron al trabajar juntos en First Dates (Cuatro) y al cabo de un tiempo de supo que había surgido el amor entre ellos. Desde entonces, ninguno de los dos ha ocultado su relación ni delante de las cámaras del programa ni en sus redes sociales y ahora ya son una de las parejas más famosas y consolidadas de la tele.

Sin embargo, los detalles de cómo empezaron habían sido un misterio, hasta ahora. La pareja acudió este viernes a Mi casa es la tuya (Telecinco) para acompañar a Carlos Sobera y habló sobre cómo se conocieron.

Fue en la primera reunión de trabajo, pero en aquel momento ninguno de los dos percibió nada. "Tengo que decir que no fue un amor a primera vista. Igual pudimos gustarnos físicamente pero no fue eso de 'me acaba de pasar algo que ya sé que es para siempre", contó Lidia Torrent: "Fue todo muy progresivo".

Lidia afirmó que se hicieron muy amigos y que se entendían muy bien: "Quedábamos después de trabajar, nos tomábamos un café y nos contábamos la vida. Fue todo como muy poco a poco".

Sus interlocutores preguntaron cuál había sido el momento exacto en el que pasó algo y ella admitió que cuando se miraban "había fuego".

"Había pasión", matizó Matías. Como Lidia esquivó dar más explicaciones, Sobera decidió azuzar a la pareja para que confesase: "Si yo lo que quiero saber es en qué momento en el restaurante, cuando no os veíamos ninguno, cuando las cámaras de repente se despistaban... llegó de repente ese primer beso".

Torrent rio avergonzada y se echó las manos a la cara y Sobera insistió en que estaba convencido de que aquel beso se había producido en el programa y no fuera.

"No, no, no...", respondió ella dubitativa. Matías salió en su rescate y bromeó: "Carlos está equivocado porque hace tantos programas a la vez que no sabe de cuál habla". Todos rieron la ocurrencia y Sobera admitió : "Bien tirado, pero...".

"Fue un beso casero, Carlos", zanjó Lidia y Matías tiró de poesía para dejar el tema de lado: "Yo no puedo recordar dónde fue porque no tenía los pies sobre el suelo".