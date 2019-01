Amazon ha superado a Microsoft y se ha convertido en la empresa más valiosa del mundo después de revalorizarse más de un 3% en la jornada de este lunes. Con este incremento, la compañía dirigida por Jeff Bezos y dedicada al comercio electrónico ha desbancado a la de Bill Gates por primera vez desde que fuera fundada en julio de 1994.

Esta subida en Bolsa, cifrada en un 3,4%, ha logrado que Amazon tenga una capitalización bursátil (valor que tiene una compañía en el mercado) de 797.780 millones de dólares —unos 697.000 millones de euros— y supere así en más de 13 millones a Microsoft, que tras el cierre de este lunes se ha quedado en unos 784.000 millones de dólares —685.000 millones de euros—. Sin embargo, las acciones de Microsoft también han subido en algo menos de un 1%.

Amazon surpasses Microsoft as the world's most valuable public company, the latest tech titan to claim the crown amid recent market turbulence https://t.co/sJ6iMkZDT4