GH VIP 18 le ha pasado el testigo a la primera edición de GH Dúo (Telecinco). El nuevo reality de Telecinco empezó este martes y cuenta con cinco parejas y dos tríos de famosos que han mantenido o mantienen una relación entre ellos, y que tendrán que trabajar en equipo para alzarse como ganadores.

Entre las concursantes se encuentra Ylenia Padilla. La exconcursante de Gandía Shore (MTV España) ha entrado a la casa de Guadalix de la Sierra acompañada de Federico Rebecchi, con quien mantuvo una relación, y la exconcursante de GH16,Raquel Lozano, que también estuvo con el extronista de Mujeres y Hombres y Viceversa (Cuatro).

Nada más entrar a la casa junto a Rebecchi y conocer que participarían junto a Lozano, la alicantina dijo que tres eran multitud. "A mí lo que no me gusta, Jorge, son los tríos, ¿esto no era Gran Hermano Dúo? Yo no entiendo nada", le dijo al presentador del formato, Jorge Javier Vázquez, nada más entrar a la cocina de la casa. "Yo quiero concursar sola como mujer independiente empoderada", añadió. Puedes ver el momento aquí.

El cabreo de Ylenia no acabó ahí. Cuando la alicantina conoció el resto de participantes del programa, supo que su trío no era el único. María Jesús Ruiz, Julio Ruz y Carolina Sobe también participan juntos y siguen el mismo patrón: ambas mujeres han mantenido una relación con Ruz.

Tras esto, se sentó con Lozano e hizo una reflexión feminista: "¿Por qué siempre meten dos tías con un tío y no dos tíos con una tía?".

"Me cabrea el mismo rollo de siempre. Me aburre, de verdad", le dijo a sus compañeros, aunque ni Lozano ni Rebecchi se sumaron a su reflexión. "¿Quieres todos tus ligues aquí?", le preguntó el extronista. "No, pero ¿por qué puedes tenerlos tú y yo no?", le respondió Padilla. "¿Por qué los tíos pueden tener a toda la peña con la que se han liado y las tías tienen que estar rotando?", concluyó. Finalmente, el alegato pareció convencer a Rebecchi, que dijo que él hubiese preferido entrar con otro hombre y una mujer.

Los seguidores del programa aplaudieron la reflexión en Twitter.

Solo por esta declaración de feminismo ya me declaro fan de Ylenia y eso que no lo veo. — Sandrews (@SandraZmr) 9 de enero de 2019

es que hace mucho que es feminista..grande — kika lopez (@barba_kika) 9 de enero de 2019

Ylenia: "¿Por qué siempre meten dos tías con un tío y no dos tíos con una tía?".



Me gusta esta Ylenia feminista #GHDUO9Epic.twitter.com/chghoSkC2T — Aritz Saavedra (@AritzMaslany) 9 de enero de 2019

Ylenia siempre ha sido una jefaza. https://t.co/FT7PMFoWcV — Rubén Serrano (@RubenSerranoM) 9 de enero de 2019

Pues muy bien Ylenia diciendo que no le gusta la dinámica de que el programa meta a 2 chicas en un trío para que se peleen entre ellas por el macho alfa. #GhDuo9E — Jota (@jotawy) 9 de enero de 2019