El cartel que cuelgan en una carnicería sobre los perros se ha visto casi un millón de veces

El usuario argentino de la red social X Mario Hernandorena (@maritomilenio3) ha publicado un tuit sobre un cartel que ha visto en la carnicería de su barrio y que ha acumulado casi un millón de visualizaciones y más de 57.000 ‘me gusta’ en menos de 24 horas.

En el mostrador donde tiene expuesta la carne, el carnicero ha colgado un cartel con la foto de un perro y un mensaje para los clientes que tienen uno de mascota: "No te olvides de él, llévale una bolsita sin cargo".

A todos aquellos que lo necesiten, ha preparado una bolsa con varias piezas de carne —adecuadas para que el can las pueda comer sin riesgo—. Esto ha generado cientos de comentarios de halagos al desconocido carnicero, aunque algún que otro se ha mostrado más reticente: "Claro, dale huesos para que estés con el veterinario en tres meses y requiera cirugía de urgencia por un tapón de calcio".

"Debería cobrar un mínimo"

Otro usuario también ha dudado sobre cuánto puede durar esta iniciativa: "A ver cuánto le dura, yo ya sé cómo termina esto, debería cobrar un mínimo". También hay quien prefiere "no darles huesos porque al poco tiempo se quedan sin dientes".

Mario, al respecto, ha replicado que precisamente eso no quita "que el carnicero no pueda ser generoso, gesto que quise destacar en mi post, no las preferencias de lo que le da de comer cada uno a su perro".

"Qué buen ejemplo, claro que sí. Ojalá muchos negocios pudieran replicar este ejemplo empresarial. ¿Será que en nuestros países también hay empresas que tienen también este bello gesto con los animales?", ha expresado el usuario Miguel Márquez.

Son cada vez más los carniceros que se adentran en el mundo de las redes sociales para dar consejos sobre la carne, como el conocido @el_as_carnicero, que ha advertido sobre el típico corte lateral en las piezas de entrecot: "Cada corte que haces es una salida más para que la grasa y los jugos se pierdan".