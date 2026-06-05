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Un pez que no debería existir: la hembra que lleva 100.000 años reproduciéndose sin machos y desafía a la teoría de la evolución
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Un pez que no debería existir: la hembra que lleva 100.000 años reproduciéndose sin machos y desafía a la teoría de la evolución

La molly amazona, una especie formada exclusivamente por hembras, lleva alrededor de 100.000 años clonándose generación tras generación. 

Israel Molina Gómez
Israel Molina Gómez
Vista en ángulo alto de un grupo de peces trucha nadando bajo el agua en un río durante el día.
Vista en ángulo alto de un grupo de peces trucha nadando bajo el agua en un río durante el día.Getty Images

En los ríos del norte de México y el sur de Texas vive uno de los animales más desconcertantes para la ciencia moderna. Se llama molly amazona (Amazon molly) y, sobre el papel, no debería seguir existiendo.

Todas las integrantes de esta especie son hembras. No hay machos. Nunca los ha habido. Y, sin embargo, continúan reproduciéndose generación tras generación desde hace unos 100.000 años. Lo más sorprendente es que llevan décadas poniendo en apuros a los biólogos evolutivos.

Una especie que se clona a sí misma

La molly amazona utiliza un mecanismo conocido como ginegénesis. Para reproducirse necesita aparearse con machos de especies cercanas, pero solo utiliza el esperma como un "interruptor" biológico que activa el desarrollo del huevo. Después ocurre algo extraordinario: el ADN del macho es descartado.

Después ocurre algo extraordinario: el ADN del macho es descartado.

Las crías heredan únicamente la información genética de la madre, por lo que todas son hembras y esencialmente clones de la generación anterior. Durante mucho tiempo, los científicos consideraron que una estrategia así estaba condenada al fracaso.

El gran problema de reproducirse sin sexo

La reproducción sexual tiene inconvenientes evidentes: encontrar pareja, competir por ella y transmitir solo la mitad de los genes a los descendientes. Sin embargo, ofrece una ventaja crucial: mezcla el ADN y genera diversidad genética.

Esa diversidad ayuda a eliminar errores y mutaciones dañinas que aparecen de forma natural cuando el ADN se copia una y otra vez. Según una teoría clásica conocida como la "carraca de Müller", las especies asexuales deberían acumular cada vez más errores genéticos hasta acabar desapareciendo.

Por eso la existencia de la molly amazona ha sido durante años un auténtico rompecabezas.

La clave que los científicos no habían visto

Ahora, una nueva investigación parece haber encontrado parte de la respuesta.

Los científicos han descubierto que este pez utiliza de forma especialmente intensa un mecanismo llamado conversión génica, una especie de sistema natural de "copiar y pegar" que permite reparar el ADN utilizando otras secuencias genéticas como plantilla.

En la mayoría de animales este proceso funciona en segundo plano. En la molly amazona, sin embargo, parece desempeñar un papel mucho más importante.

Al analizar su genoma completo, los investigadores observaron que determinadas regiones del ADN eran corregidas constantemente, reduciendo así la acumulación de mutaciones perjudiciales. Y lo más llamativo es que esas reparaciones aparecen precisamente en las zonas donde los errores podrían resultar más dañinos para la supervivencia de la especie.

Un accidente evolutivo que salió bien

La historia de este pez es todavía más singular. Los investigadores creen que la especie surgió hace unos 100.000 años tras el cruce accidental entre una hembra de molly atlántica y un macho de molly vela.

A diferencia de otros híbridos conocidos, como mulas o ligres, aquel cruce produjo una descendencia fértil capaz de reproducirse sin necesidad de incorporar ADN masculino. Esa combinación inicial dejó a la especie con una enorme diversidad genética de partida, algo que podría haber sido clave para su supervivencia durante miles de generaciones.

Un desafío para lo que creíamos saber

El hallazgo no significa que la reproducción sexual haya dejado de ser la estrategia dominante en la naturaleza. De hecho, más del 99% de las especies siguen dependiendo de ella.

Pero sí obliga a replantear algunas ideas que durante décadas parecían incuestionables. "Pensábamos que la reproducción sexual era la única forma adecuada de mantener sano un genoma", explica el investigador Edward Ricemeyer, uno de los autores del estudio. "Ahora hemos descubierto que existe otra manera de llegar al mismo resultado".

Y eso convierte a este pequeño pez plateado en algo más que una rareza biológica. Lo transforma en uno de los ejemplos más fascinantes de cómo la naturaleza siempre encuentra caminos alternativos cuando parece que todas las puertas están cerradas.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

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Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

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Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

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