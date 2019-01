Este es el mejor detergente para lavavajillas del mercado (y es de los más baratos)

La OCU ha vuelto a publicar en su web el ranking de mejores detergentes para lavavajillas del mercado, que lidera el de Bosque Verde de Mercadona. Curiosamente, este es también uno de los más baratos de los analizados por el organismo con un precio de 10 céntimos por dosis, sólo superado a la baja por el de Alcampo (8 céntimos).

La OCU otorga al lavavajillas de Mercadona una puntuación de 63 sobre 100. El segundo clasificado es Finish Poweball all in 1 plus limón, que saca un 61. En este caso, sin embargo, el precio por unidad (25 céntimos) es superior al de Mercadona. Ambos reciben el sello de "buena calidad".

El tercer puesto lo ocupa otro producto de Finish, en este caso el Finish all 1 plus Power Gel, que obtiene 59 puntos y un calificativo de calidad media.

Para elaborar la lista, la OCU ha valorado la eficacia del detergente con distintos tipos de manchas: oxidables (tomate, té café...), manchas de almidón (arroz, patata), manchas proteínicas( huevos, carne...), manchas difíciles (como el caramelo quemado, por ejemplo).

También ha tenido en cuenta otros aspectos como el secado de toda la vajilla, el brillo conseguido y el impacto medioambiental, tanto el envase como de los ingredientes.

Esta es la lista de la OCU: