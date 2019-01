El esquema que despeja cualquier duda sobre el culebrón constante del clan Pantoja

Parecería lógico que tras tantos años presentes en los programas de televisión todo el mundo tuviese claro quién es quién en el clan Pantoja. Sin embargo, con el tiempo ha ocurrido todo lo contrario. La aparición constante de nuevos personajes que han aparecido en los platós vinculados a la familia de Isabel Pantoja ha conseguido que la gente se pierda entre tanto nombre y nuevas caras.

Todos los miembros de la familia tienen sus propios satélites: Isabel Pantoja, Kiko Rivera, Isa Pantoja (Chabelita)... A ellos se suman los personajes que han pasado (o al menos lo han intentado) por Cantora, la finca de la artista en Medina Sidonia (Cádiz). Todos acaban formando parte del casting de cualquier reality de Telecinco, y el círculo se agranda.

Obsesiones, relaciones que salen a la luz, niñeras que quieren ocupar el papel de la madre... La telenovela de 'la Pantoja' no es como cualquier otra: aquí, si te pierdes un capítulo es imposible entender la historia y de dónde salen quienes se van sumando al culebrón. Para que no te pase esto, aquí tienes una chuleta:

ISABEL PANTOJA. La artista y la gran protagonista. Es la dueña de Cantora, la finca de la que salen todas las tramas que alimentan Sálvame. No hay personaje de Telecinco que no desee con toda su alma tomar con ella "pan tostaito migaito con café" o asistir a uno de sus cumpleaños, celebrados por todo lo alto en la propiedad y en la que se suelen hacer conexiones en directo para ver entrar y salir a los invitados, a los que se les intenta sacar el más mínimo detalle de la fiesta. Los programas de televisión han acusado muchas veces a la tonadillera de que sólo habla previo pago con la revista Hola!, a pesar de que regaló a Sálvame uno de los momentos más destacables de la televisión en 2018: una llamada motivada por la presencia de su hija Chabelita en GH VIP con la que el programa logró cerca de cinco millones de espectadores. La artista ha interiorizado hasta el extremo su papel de folclórica y ha pronunciado frases que son historia de España y que son reproducidas tanto por su legión de fans (que incluso les hace la mudanza) como sus detractores: "No me vas a grabar más", "dientes, dientes, que es lo que les jode" o "maravilloso". Cada vez que abre la boca, "la leña arde".

KIKO RIVERA. El hijo de Isabel Pantoja. A su vez, medio hermano por parte de padre (Francisco Rivera Paquirri) de Fran Rivera y Cayetano Rivera, hijos de Carmina Ordoñez, que en vida tenía una guerra abierta con Isabel Pantoja. Los hermanos del pequeño del alma con piel de canela (Paquirrín) se han quejado públicamente en varias ocasiones de que 'la Pantoja' no les quiere dar algunas de las pertenencias de su padre que les corresponden, pero eso no ha impedido que los tres se lleven de maravilla. Kiko Rivera ha participado en realities como Supervivientes (que abandonó por problemas de gota y donde conoció a su primera mujer, Jessica Bueno), GH VIP (en el que también abandonó y en el que se llevaba fatal con Ylenia, con la que vuelve a coincidir en GH DÚO) y ahora en GH DÚO. En este último concursa junto a su mujer, Irene Rosales. El DJ ha sido conocido durante mucho tiempo por ser el alma de todas las fiestas, por rentabilizar su vida en la prensa del corazón y por ser el protagonista de muchos programas: sus intimidades han sido aireadas por muchas de sus supuestas relaciones, efímeras o duraderas.

ISA O CHABELITA. La hija menor de Isabel Pantoja. Si su hermano es el alma de todas las fiestas, ella no se pierde ni una feria. Tiene 23 años y un historial sentimental equiparable al de Julio Iglesias. Participó en Supervivientes y en la última edición de GH VIP, en la que se le relacionó con Asraf, otro concursante con el que se sigue viendo fuera (y hasta ahí se puede leer, de momento). Al reality también entró Omar su novio entonces y actualmente no se sabe qué de Chabelita.

AGUSTÍN PANTOJA. El hermano de Isabel Pantoja. Ha ayudado a su hermana a gestionar su carrera profesional. Agustín también fue cantante en su momento, e incluso consiguió el número 1 en la lista de Los40 en dos ocasiones: en 1986 con Te esperaré y en 1987 con Contra el viento. Ahora, sin embargo, se ha convertido en el foco de imitaciones de Mila Ximénez.

ANABEL PANTOJA. La sobrinísima. Una sufridora de la televisión. Anabel Pantoja sería la única capaz de arrebatar el récord de lágrimas en Sálvame a Lydia Lozano, y todo por defender a su familia, que nunca sale bien parada en los comentarios de sus compañeros. Anabel también pasó, aunque muy fugazmente, por Supervivientes. Abandonó.

ALEJANDRO ALBALÁ. Exmarido de Chabelita y concursante de GH DÚO. Ha entrado a concursar con Sofía Suescun, ganadora de Supervivientes y de GH, además de exnovia de Albalá. El que fue aspirante a piloto en algún momento de su vida ha sido una de las relaciones más duraderas de Chabelita. Pasó de ser un joven tímido que apenas hablaba a ser el gracioso de los programas. Si tiene fama de algo, es de echarle muchas horas a la PlayStation.

ALBERTO ISLA. El otro gran amor de Chabelita, desde que se conocieron en el internado en el que estudiaban, y padre de su hijo. Alberto Isla participó en la última edición de Supervivientes con Sofía Suescun, la exnovia del exnovio de su exnovia, es decir, la exnovia de Alejandro Albalá, y no hicieron buenas migas. Actualmente está alejado de la televisión.

TECHI. La historia de una obsesión. Exconcursante de GH VIP, ex pareja amiga íntima de Omar (exnovio de Chabelita), exmujer de Alberto Isla (la expareja de Chabelita, con el que estuvo casada tres semanas) y exnovia de Kiko Rivera (hermano de Chabelita). Y claro: examiga de Chabelita. Coincidieron en GH VIP y cuando Isa salió de la casa y entró Omar, el 98% de las escenas más subidas de tono las protagonizó Techi con éste.

RAQUEL BOLLO. Colaboradora de Sálvame y amiga de Isabel Pantoja. La sevillana estuvo casada con el primo de la tonadillera, Chiquetete, y ha sido una de las grandes defensoras de la artista en Sálvame.

DULCE. La niñera de los hijos de Isabel Pantoja y ahora enemiga de la cantante. Su paso por Supervivientes se recuerda por haber sido una concursante 'mueble'. Sólo los focos de Sálvame Deluxe lograron despertar a Dulce, y ahora no se pierde ninguna oportunidad de visitar el programa. Si nos basamos en las acusaciones de Alejandro Albalá, con el que vivió bajo el mismo techo en la casa de Chabelita, Dulce podría tener insomnio: se pasa la noche viendo partidos de tenis. La antigua empleada de Pantoja es algo así como el personaje de La mano que mece la cuna, como dijo la artista en su famosa (primera) llamada a Telecinco: "¡(Chabelita) no es su hija!".

PEPI VALLADARES. Aunque ya no es tan asidua a los platós, Pepi Valladares merece ser recordada por sus grandes imitaciones de Isabel Pantoja. Tan folclórica una como la otra. Fue una de las empleadas de Pantoja y pareja de Fosky, el chófer de la artista. Pepi aseguró que Fosky tuvo una relación con Dulce. Lo que pasa en Cantora, no se queda en Cantora.

CHELO GARCÍA CORTÉS. La amiga (aunque nunca se sabe muy bien en qué punto se encuentra su relación de amistad). La responsable de los grandes éxitos de Diario Ché (Sálvame) truncó su amistad con Pantoja después de dejarle a su hija su casa para encontrarse con uno de sus novios cuando aún era menor, según Sálvame. Chelo García Cortés siempre ha tenido que navegar entre dos aguas: ha sido una gran amiga de la Pantoja y también íntima de una de las grandes detractoras de la tonadillera, como Bárbara Rey.

MARÍA DEL MONTE. La gran amistad del pasado de Isabel Pantoja. Se ha especulado muchas veces sobre la relación sentimental de ambas. María del Monte es la madrina de Chabelita y la tía de Antonio Tejado, que ha coincidido en GH DÚO con Kiko Rivera y que además confesó haber intimado hace años con Bárbara Rey (esta historia es independiente del clan Pantoja, pero al final el círculo siempre se cierra con los mismos nombres).