Susana Díaz, a Juanma Moreno: "Llega a la Junta con los herederos del franquismo"

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha cerrado este miércoles su intervención en el debate de investidura de Juanma Moreno recordándole al popular, elegido presidente de la Junta con los votos de PP, Ciudadanos y Vox, que llega al poder "con los herederos del franquismo".

Díaz, que espera volver a tener "la confianza mayoritaria de los andaluces cuanto antes" ha asegurado que Moreno tiene como objetivo formar un nuevo Gobierno andaluz de "cambio a peor", sustentado en un "bloque de involución", en el que una fuerza de extrema derecha, Vox, tendrá la "sartén por el mango".

Durante su intervención en el debate, Susana Díaz, que ha comenzado su discurso agradeciendo a Moreno las palabras de cordialidad que le dedicó ayer al final de su discurso de investidura, le ha trasladado la voluntad permanente de acuerdo y diálogo en la defensa de Andalucía que va a tener siempre el PSOE-A, y ha añadido que ella nunca dudará de la legitimidad del nuevo Gobierno ni del nuevo presidente, pero tampoco va a disfrazar la realidad, que es que el partido mayoritario en el Parlamento, el que tiene la confianza mayoritaria de los andaluces, es el PSOE-A.

Ha agregado que Moreno no pudo decir ayer en ningún momento que había ganado las elecciones, sino que ha tenido que "apropiarse del voto de la extrema derecha" para tener una mayoría parlamentaria 'legítima'.

Díaz le ha reprochado al popular que pretendiera comparar el proceso de la transición española, que llegó tras 40 años de dictadura, de persecución, de cárcel y de fosas con un cambio de gobierno dentro de un sistema democrático consolidado en España y Andalucía. La ya expresidenta ha señalado que Adolfo Suárez lideró la transición y enterró el franquismo, mientras que Moreno va a acceder a la Presidencia de la Junta "con los herederos de aquel franquismo".

Susana Díaz ha insistido en poner de manifiesto que el nuevo Gobierno de Moreno va a "depender" para todo de un partido "abiertamente machista" y negacionista de un hecho tan grave como es la violencia contra las mujeres, y que no cree en el Pacto de Antequera y el autogobierno y que se instala en el "centralismo más rancio".

Ha pedido a Juanma Moreno que diga con claridad que "no va a permitir que la extrema derecha venga a arrancar en Andalucía" los derechos, las libertades y la igualdad que tanto trabajo ha costado lograr, y le ha pedido también que aclare si va a abrir una reforma del Estatuto de Autonomía y con qué objetivo, sobre todo, teniendo en cuenta que va a tener que contar con un partido que no cree en la autonomía, en el autogobierno y que quiere devolver competencias al Estado. A su juicio, "mal empieza un Gobierno que tiene que basar su estabilidad en una fuerza que no cree en el Pacto de Antequera" como es Vox.

Ocultaciones y contradicciones

Díaz ha señalado que las 'ocultaciones, las contradicciones y los retrocesos no son los únicos aspectos que preocupan a su partido' del pacto del PP-A con Vox, sino que por primera vez en la historia de Andalucía, a 500 kilómetros, se haya decidido el futuro de esta tierra y de nuestro autogobierno. "Eso lo ha consentido usted, que ha demostrado poca consideración con la dignidad de nuestra tierra', ha dicho Díaz a Moreno.

En cuanto al asunto de la igualdad y la lucha contra la violencia de género, Susana Díaz ha defendido las movilizaciones feministas de ayer en defensa de la igualdad y contra una violencia y un terrorismo machista que se ha cobrado desde 2003 más vidas que cualquier otro terrorismo.

Tras recordar los nombres de varias mujeres asesinadas, ha señalado que el PP es "cómplice" de que se pongan en cuestión las políticas de igualdad y de lucha contra la violencia machista. Ha mostrado su preocupación por que Vox, del que dependerá el Ejecutivo de Moreno, haya dicho que no va a parar hasta que se deroguen las leyes de igualdad y de protección de las mujeres frente a las violencia.

Ha pedido a Moreno que aclare cuál es el "pacto oculto" con Vox, sobre todo cuando el que va a ser vicepresidente de la Junta, el dirigente de Ciudadanos (Cs), Juan Marín, dice desconocerlo. Díaz también ha lanzado un mensaje a Marín: el tiempo dirá si era más constructivo lo que hizo cuando alcanzó un pacto con el PSOE-A o ligar su destino a "los amigos de sus amigos", en referencia al acuerdo de PP-A con Vox.

Al final de su intervención, Susana Díaz ha expresado que se siente orgullosa de que los PGE elaborado por el Gobierno de Pedro Sánchez para este año devuelvan la dignidad a Andalucía, los recursos y el reconocimiento a su Estatuto de Autonomía que el Ejecutivo de Mariano Rajoy siempre negó.