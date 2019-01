Victoria Henao, la que fuera mujer del narcotraficante Pablo Escobar, pasó este domingo 20 de enero por el popular sillón de Risto Mejide en Chester. Durante el programa nocturno de Cuatro, la 'Tata' se abrió y confesó capítulos de su vida con los que poder dibujar mejor la figura de uno de los mayores narcos del siglo XX.

"A los 14 años me violó, me dejó embarazada y me obligó a abortar. Es un secreto que he tenido oculto durante 44 años, en ese momento no sabía qué era una relación sexual ni qué pasaba después", afirmó Henao, que también narró que se vio engañada por Escobar cuando la llevó a abortar con la excusa de "prevenir un embarazo".

La entrevistada continuó diciendo que "terminé en una camilla y me pusieron tubos y cosas para abortar. Fue mi terapeuta el que me explicó que eso era una violación, aunque ese momento tuve miedo del castigo de mis padres y en silencio acepté toda esa situación".

Asimismo, la madre de los hijos de Pablo Escobar reconoció que ella estaba totalmente al margen de los negocios que llevaba el narco: "No quería saber nada, en mis primeros años en los que viví en Buenos Aires me di cuenta en un proceso terapéutico que llevaba siete años desconectada del mundo".

Además, antes de emocionarse y pedir perdón a la sociedad, también contó que en sus vidas hubo un antes y un después con el asesinato del ministro Rodrigo Lara en 1984: "Hasta entonces yo pensaba que trabajaba en la ganadería y al tema inmobiliario y que le iba muy bien. Nunca visité su oficina y no miraba sus negocios. Esa noticia fue muy dolorosa y el mundo se me vino encima. Me comentaron que me tenía que esconder en la selva con un médico (estaba embarazada de 8 meses) hasta que Pablo me sacara del país".

