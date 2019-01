Dennis Rodman desvela su "oscuro secreto": "Espero que me aceptéis como soy"

La exestrella del baloncesto Dennis Rodman, conocido por sus múltiples polémicas, ha publicado un surrealista vídeo en Instagram en el que dice que desvela "su oscuro secreto".

Rodman aparece sosteniendo algunos papeles en los que se puede leer: "Hola. Soy Dennis Rodman. Quiero sacar algo de dentro. Algo que me inquieta desde hace mucho tiempo. Y por fin estoy listo para desvelarlo. Espero que me aceptéis como soy. Ok, allá vamos".

Justo en ese momento, aparece en escena uno de los mayores éxitos del pop de los 80, Never Gonna Give You Up de Rick Astley.

Una extraña broma que, sin embargo, parece que ha encantado a sus seguidores. Prueba de ello es que el vídeo supera el millón de reproducciones en un día.