Surrealista: el PP de Navas del Rey (Madrid) Bendice un camión de la basura

El lunes se vivió una escena surrealista en Navas del Rey. Un sacerdote bendijo con agua bendita el nuevo camión de la basura que operará en el municipio, en un acto encabezado por el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán. El PSOE ha criticado el acto desde la oposición y lo ha calificado de "trasnochado", según informa El País.

En las imágenes, que fueron grabadas por Radio 21 Sierra Oeste, aparecen el alcalde Jaime Peral, que abandonó el PP en 2017 y Rollán persignándose y el sacerdote rezando y bendiciendo el vehículo. "Me parece que los años cincuenta quedaron muy atrás. Hemos vuelto a los años del NO DO. Es algo trasnochado, fuera de lugar. He enviado el vídeo a unos amigos, pero me olvidé decirles el año en que se grabó", ironiza Bonifacio Gallego, portavoz del PSOE, según El País.

El alcalde ha tratado de explicar que para el municipio el cambio de camión de la basura es algo muy importante y que por eso se ha celebrado el acto. Gallego, en cambio, ha asegurado que es la primera vez que ve algo así.

Lo ha compartido el diputado de Podemos en la Asamblea de Madrid Pablo Padilla en su cuenta de Twitter.