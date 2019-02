Hemos hablado con la Policía sobre la foto de DNI más peculiar de España... y no entienden nada

El nombre de Sergio Álvarez, un leonés de 25 años, ha dado la vuelta a toda España gracias a la foto que aparece en su DNI: es él mismo, pero con un palillo en la boca.

El hombre se hizo esa foto por una apuesta y, sorprendentemente, acabó en su documento de identidad. Y todo ello a pesar de que era casi imposible, dado que la normativa exige que la foto del DNI sea reciente y sin nada en la cara que dificulte la identificación del individuo.

Fuentes policiales consultadas por El HuffPost admiten que el DNI es real, que no se trata de un montaje, "Es cierto, ha ocurrido", reconocen. "Se trata de un error", subrayan a la par que explican que la Policía ya se ha puesto en contacto con el hombre para hacerle otro DNI.

¿Y cómo pudo producirse ese error? Las fuentes policiales consultadas aseguran que no saben "cómo ha podido pasar".

En el portal leonoticias, Álvarez explicó que tiene la costumbre de llevar siempre un palillo en la boca, así que su tía le subrayó que se acordarse de quitárselo para la foto. "No 'hay huevos' a hacerte el DNI con el palillo en la boca", replicaron su tío y su hermano.

Y ese mítico "no hay huevos" acabó en foto viral. "Os apuesto una cena a que lo consigo", contestó Álvarez. "Lo cierto es que no me lo creía hasta que no vi el DNI en mis manos, pensaba que no me iban a dejar", admitió el propio protagonista.