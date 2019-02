La razón por la que Lolita no estará en la final de 'Tu Cara Me Suena'

La séptima edición de Tu Cara Me Suena (Antena 3) está llegando a su fin y en el último programa, que se emitirá el próximo viernes, 8 de febrero, habrá una ausencia notable entre los miembros del jurado: Lolita Flores no podrá estar por problemas de agenda.

Ella misma explicó este viernes que la final del concurso le coincidía con una función de teatro: "El trabajo es el trabajo". Y aprovechó el momento para despedirse de sus compañeros, del equipo y de todos los concursantes: "Que sepáis que os llevo en mi corazón a todos. Que me voy con mucha pena de no poder estar en la final y ver quién gana".

Su ausencia en el último programa fue una auténtica sorpresa y algunos concursantes empezaron a picarla para rebajar la emotividad del momento: "¡Va a venir Rosario!".

"¡No! ¡No va a venir nadie! ¡En mi silla no se sienta nadie", clamó Lolita a modo de advertencia. "Bueno, pero vas a volver, ¿no?", preguntó Manel Fuentes. "Bueno, si me contrata Antena 3 y Gestmusic volveré. Si no, no", respondió.

Lolita empezó a alabar a los concursantes y todos se abalanzaron sobre ella para abrazarla mientras el público coreaba su nombre. También se acordó de sus compañeros del jurado: "Sabéis que os adoro, así que os pido por favor que penséis en mí en la final".

Chenoa le aseguró que la tendrían presente y Lolita bromeó: "Pondrán una foto mía de cartón, como siempre".