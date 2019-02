En 2004 Janet Jackson y Justin Timberlake protagonizaron la actuación más sonada hasta esa fecha en una Super Bowl. En un momento dado, el cantante descubrió el pezón de su compañera en pleno directo del evento deportivo más importante del año.

En el puritano EEUU, el momento escandalizó a la audiencia y fue objeto de numerosas críticas, que fueron vistas con más diversión en Europa. La cadena CBS fue multada con 550.000 dólares por "indecencia", según People. Ambos artistas tuvieron que disculparse públicamente.

La cantante fue el chivo expiatorio de lo ocurrido y nunca ha vuelto a ser invitada al evento, como sí le ha ocurrido a Timberlake. The HuffPost informó en 2018 de que el presidente de CBS boicoteó activamente la carrera de Jackson.

Han pasado 15 años y ahora la audiencia se ha acordado de aquel momento de una manera muy diferente: en plena ola reivindicativa feminista, el público se ha indignado al ver que la Super Bowl ha permitido al cantante de Maroon 5, Adam Levine, quitarse la camiseta en plena actuación.

Muchos acusan a los organizadores de emplear un doble rasero en los desnudos de torso entre hombres y mujeres.

Adam Levine si puede mostrar el torso desnudo, pero a Janet Jackson le fue como en feria por mostrar parte de su pecho 🤷 #SuperBowl — Dana (@Dana_mtz) 4 de febrero de 2019

Eh que pedo, tambien van a vetar a Adam Levine como a Janet Jackson o namas les calan los pezones femeninos? #SuperBowl — spiderdoll ✨ (@barbiemrqz) 4 de febrero de 2019

#SuperBowl Adam

Levine canta con el torso desnudo en el medio tiempo, por mucho menos casi va presa Janet Jackson. — Mariana💚💚💚 (@marianavaldivia) 4 de febrero de 2019

Con Janet Jackson fue un escándalo que mostrará un peón pero hoy el vocalista de Maroon 5 se desnuda el torso por completo sin que vaya a haber mayor ruido. ¿Somos o no somos? #SuperBowl — Ciudadano Lex (@Ciudadano_Lex) 4 de febrero de 2019

#AdamLevine se quita la camiseta en el halftime del #SuperBowl and its fine y la doble moral aparece cuando la gente recuerda que se le vio el nipple a Janet Jackson hace años y fue un escandalo. Btw Levine es guapisimo como sea. — Carlashian (@CaRlaTarantoA) 4 de febrero de 2019

No nos dejaron ver los pezones de janet jakson pero si los de el de maruuuun faiv 😲 #Superbowl — inoOf? (@gamoinof) 4 de febrero de 2019

Qué curioso que hace años la NFL vetó a Janet Jackson por mostrar un pezón accidentalmente y el público enterró su carrera pero hoy que Adam Levine se quitó la playera y mostró ambos pezones en el mismo evento lo pintan como un puto Dios #SuperBowl pic.twitter.com/0bzah1ftYg — Astrolabio~ (@IrvingCrow) 4 de febrero de 2019

Ajá! pero cuando Janet Jackson mostró la teticas tod@s ofendid@s no? #SuperBowl — Sergio R. Sojo (@dogwasher08) 4 de febrero de 2019

Puritanismo estadounidense, machismo y solo una víctima. A propósito del #SuperBowl de hoy, cómo el show de Janet Jackson de 2004 frenó su carrera e impulsó el nacimiento de YouTube. Esta crónica es de hace dos años, pero su análisis no pierde vigencia https://t.co/mpgdl0tEMk — Rodrigo Munizaga (@rmunizagav) 3 de febrero de 2019

¿Se acuerdan cuando Janet Jackson enseñó un pezon en el #SuperBowl y casi destruyen su carrera?



La buena noticia para Adam Levine es que vivimos en una sociedad de doble moral en la que las mujeres son las primeras en perpetuar los prejuicios que las reprimen más adelante. pic.twitter.com/9nuP21aQax — i (@iZAACc) 4 de febrero de 2019

Hace unos años en la #Superbowl se montó un escandalo por el pezon de Janet Jackson,pasará lo mismo hoy con Adam Levine??? #SuperBowlLlll pic.twitter.com/zacXkKe7qF — Javi Gonzalez (@23javigon) 4 de febrero de 2019

#SuperBowl Janet Jackson's reaction when Adam Levine showed off his nipples during the halftime show pic.twitter.com/rCCnpC0XpL — Max Powers (@MaxPowers44) 4 de febrero de 2019

WHY CAN ADAM SHOW HIS NIPS BUT JANET CANT #superbowl — Kaitlyn Bristowe (@kaitlynbristowe) 4 de febrero de 2019

Super Bowl halftime nipple rules feel inconsistent — Katie Nolan (@katienolan) 4 de febrero de 2019

Ok so I'm all for a shirtless Adam Levine.... but.... why are we ok with him stripping down and freaking when Janet has a nip slip? #justsayin #SuperBowlLlll #HalftimeShow #feministmoment — Alicia Barry Whitman (@aliciabwhitman) 4 de febrero de 2019

IF TWO ADAM LEVINE NIPPLES WERE APPROVED THEN SOMEONE OWES JANET JACKSON A BIG APOLOGY — Katie Zack (@katiefzack) 4 de febrero de 2019

