"No cabe un alfiler": Cachondeo con la frase de esta portavoz del PP en la manifestación de Colón

Isabel Díaz Ayuso, candidata del PP a presidir la Comunidad de Madrid, está siendo objeto de bromas por la frase que ha dicho en una entrevista concedida al programa 120 Minutos de Telemadrid durante la manifestación convocada por su partido y Ciudadanos en Colón para exigir elecciones generales a Pedro Sánchez.

Díaz Ayuso ha hablado con la televisión pública madrileña al término de la concentración y ha querido destacar que había mucha gente aun cuando ya había finalizado el acto.

"Ha terminado esto hace ya más de una hora y miro, por ejemplo, la calle Génova, y hasta la plaza de Alonso Martínez estoy viendo banderas. Ocurre lo mismo por todo Serrano. Luego, no entiendo de números, lo que sí está claro es que no cabe un alfiler y, sobre todo, hay mucha más gente que no ha podido venir aquí, luego esto significa que es una gran parte del país la que se suma a esta alegría, a esta concentración por la unidad y por el futuro de nuestro país".

Pero su modo de hacerlo, además del hecho de que había un gran espacio detrás de ella mientras lo estaba diciendo, le ha valido bromas en Twitter, donde ella misma ha compartido sus palabras desde su cuenta:

En Colón no cabía un alfiler por la unidad y el futuro del país. #UnidosPorEspaña pic.twitter.com/NSMkUNkJFg — Isabel Díaz Ayuso 2019 (@idiazayuso2019) 10 de febrero de 2019

No cabe un alfiler? Detrás tuyo caben costureros como camiones de 18 ruedas. Fracasados! — Marquès de Muriac (@ratpenatman) 10 de febrero de 2019

Un alfiler, no: una manada de elefantes africanos, sin problema. 🤣 — Enrike🎗Ilundain (@EnrikeIlundain) 10 de febrero de 2019

Pues detras, yo diria que si no es que usas alfileres tamaño Torre Eiffel.... Caben unos cuantos — xaVi ||*|| (@butanitoforever) 10 de febrero de 2019

Hay más gente en El Corte Inglés cualquier día de rebajas #souflé #gatillazo — 001🎗️ (@MMesservy) 10 de febrero de 2019

Holi,

Afflelou hace dos por uno en gafas y lentillas lo digo para que no desaproveches una oferta que claramente necesitas 😘 — El oráculo del Clot (@del_clot) 10 de febrero de 2019

Madrecita....que no cabe ni un alfiler y podríamos poner la Puerta de Alcalá detrás de ella.....😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 — Sonia (@Sonia_rojeras) 10 de febrero de 2019

Un alfiler no se pero si mueves la farola a la derecha un par de cm cabe Jupiter. — Sandov®️🛡️ (@Aguradeuadios) 10 de febrero de 2019

Sera un alfiler de Bilbao? — XavierGuitart \\*// (@XavierGuitart) 10 de febrero de 2019

Debe ser un alfiler XXXXXL😂😂😂 — Vicenç Torrella (@napsicools) 10 de febrero de 2019

Ui si ya se ve 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 — Maia Val (@Maiavaluk1) 10 de febrero de 2019

"No cabe un alfiler. Esta zona la hemos dejado así de chill out, minimalista, pero en el resto de la plaza no cabe un alfiler" https://t.co/SF0Aav3TQ2 — Fer 🏳️‍🌈 (@gamusino) 10 de febrero de 2019