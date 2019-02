David Bustamante confiesa a Juan y Medio en 'Menuda noche' su mayor fobia

David Bustamante estuvo este viernes en Menuda Noche, el programa de Juan y Medio en Canal Sur, y confesó que le tenía "absoluta fobia" a la soledad.

Una niña le había preguntado por el miedo escénico y él aseguró que lo había llegado a pasar muy mal: "Me gusta hacer las cosas muy bien, tengo mucho respeto al público y fallar me atormenta".

El presentador indagó un poco más y le preguntó qué era lo que más miedo le daba de todo y él respondió sin pensarlo: "La soledad. Intento huir de eso".

El cantante contó que cuando tiene que trabajar fuera de casa se ve obligado a pasar mucho tiempo solo y que él siempre busca la manera de evitarlo.

"Tengo la suerte de contar con un equipo de trabajo increíble y sobre todo hay una persona que se llama Mariano Guía, que es mi hermano, mi amigo y una persona muy importante para mí. Y él sabe que yo me tengo que quedar siempre dormido antes porque soy como los niños. No me gusta estar solo y tengo mucho, mucho miedo a la soledad", aseguró muy serio.