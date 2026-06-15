Europa "rompe el tabú": reaparece en las ferias armamentísticas un tipo de misil que no se veía desde la Guerra Fría con alcance de hasta 2.500 kilómetros

Este lunes 15 de junio ha dado comienzo Eurosatory, la feria internacional de defensa y seguridad que se celebra cada dos años en París, concretamente en el Centro de Exposición París-Nord Villepinte.

Una de las mayores novedades de la edición 2026 es la reaparición de los misiles de alcance intermedio, un tipo de armamento que no estaba presente en Europa, en esta clase de eventos, desde la Guerra Fría.

Tal y como informa el medio de comunicación francés Le Monde, en Eurosatory hay dos stands para exhibir misiles de alcance intermedio. Uno pertenece al fabricante europeo de misiles MBDA y el otro a la empresa franco-alemana ArianeGroup.

El alcance de los misiles que están desarrollando ambas compañías supera los 1.000 kilómetros y podría llegar a los 2.500 kilómetros. Hasta que en el año 2019 caducó el Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio, la producción de misiles de esas características estaba prohibida.

Sin embargo, la expiración del mencionado tratado y la invasión militar rusa de territorio ucraniano ha llevado a una nueva carrera armamentística en la que los misiles de alcance intermedio son una pieza importante.

La amenaza de que, a medio plazo, Rusia pueda lanzar un ataque militar a gran escala contra Europa ha derivado en que Europa haya decidido romper el tabú de ese armamento con el que se pueden alcanzar objetivos situados a miles de kilómetros.

Los misiles de MBDA y ArianeGroup

En concreto, MBDA ha presentado su nuevo misil de alcance intermedio, denominado "Mark 2". El mismo vuela a baja altitud y podría medir más de 6 metros de altura y pesar más de 1,5 toneladas. Se espera que el misil esté disponible entre 2029 y 2030.

Por su parte, el misil de ArianeGroup (que aún no tiene nombre) promete ser hipersónico y alcanzar una velocidad entre cinco y diez veces superior a la de un misil como el Mark 2, unas cualidades que harían que el proyectil fuera muy difícil de interceptar.