El televisivo Frank Cuesta, que en la actualidad protagoniza el programa Wild Frank en Dmax, ha publicado este domingo un vídeo en el que carga con dureza contra el Pacma, el partido animalista con el que ha mantenido fuertes polémicas en los últimos meses.

El origen del enfado de Cuesta está en una noticia que Pacma Madrid publicó este fin de semana en Facebook y que ha borrado este lunes. En ella, la revista Jara y Sedal asegura que el partido se ha negado a participar en una serie de caza que está rodando el presentador. "Tolerancia cero a la barbarie", dice Pacma junto a la noticia.

La noticia está basada en un tuit que el propio Frank Cuesta publicó el viernes en Twitter en el que aseguraba que durante tres semanas intentó que Pacma participase en el programa. "No ha sido posible. Lo digo para que luego no digan que no les hemos dado voz!!!!", remataba.

Hoy hemos terminado de grabar una serie sobre la caza. Durante 3 semanas hemos intentado que PACMA entrase en un debate y no ha sido posible. Lo digo para que luego no digan que no les hemos dado voz!!!! — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) 15 de febrero de 2019

En un vídeo publicado este domingo, Cuesta denuncia que "cada vez que hay elecciones cerca", el Pacma le "echa a los perros".

"Las redes sociales las tengo petadas de insultos y de brutalidades y flipo. Está claro que viene de la página del Pacma madrid, y otras, que han utilizado post de caza y fotos donde aparezco yo con cazadores para decir que no a la caza", explica.

"Yo, la verdad, me entristece que ustedes sean así. Yo en su momento los voté, pero la evolución que ha tenido este grupo ha sido convertirse en un grupo de odio. Estoy alucinando", prosigue.

PACMA Y EL ANIMALISMO DEL ODIOhttps://t.co/Mm5yMvWI1t — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) 17 de febrero de 2019

Cuesta asegura que a él no le gusta ni la caza, ni la tauromaquia ni la ganadería y, por eso, acusa al Pacma de engañar a sus bases.

"Son unos sinvergüenzas porque están promoviendo odio. El animalismo debería ser un movimiento de amor, no de promover odio. Están creando un movimiento en el que la palabra cateto, asesino, psicópata, bestia son las que se utilizan continuamente. Están creando el odio hacia los humanos", se queja.

Cuesta se pregunta quién es el malo para a continuación responder: "Para mí, nadie. Pero si hubiese un entendimiento, y si en vez de hablar solamente de animalismo hablaran de ecologismo, de soluciones, irían mejorando las cosas".