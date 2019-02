La genial respuesta de una madre a un profesor que dejó a su hijo como mentiroso

Las respuestas de los niños a los profesores suelen estar cargadas de imaginación e ingenio. En ocasiones, los pequeños hacen comentarios que dejan a cualquier adulto de piedra, pero en otros casos, sorprenden con su inteligencia.

Este último es el caso del hijo mayor de la profesora y usuaria de Twitter @larotesmeyer, que escribió este domingo 23 de febrero un hilo en esta red social contando una experiencia que vivió con uno de los profesores de su pequeño. Todo empezó cuando le dejó por mentiroso ante sus compañeros: el niño dijo que existían delfines rosas y el maestro no lo creyó.

"Cuando mi hijo mayor tenía 4 años, era una esponja aprendiendo sobre los animales del mar, que en ese momento, eran su pasión", empieza diciendo para después contar que un día al salir del colegio se puso a llorar porque en clase le habían tomado por "mentiroso" al decir que había delfines rosas.

Le pregunté que sucedía y me dijo, que les había contado a sus compañeros que había delfines rosas, y que su profesor se había reído de él y le había dicho que no inventase cosas. Le había dolido en el alma que lo llamasen mentiroso.

La madre no dudó en esperar a su profesor al salir de clase para argumentarle que esta especie —llamada delfín rosado o Inia geoffrensis— existe y que vive en Sudamérica, concretamente en las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco.

Se quedó de piedra. Me dijo intentando salir del paso que no tenía ni idea, y que como tenía tanta imaginación, pues que había supuesto que no era verdad. Solo le pedí que le diese la oportunidad de demostrar a sus compañeros que no mentía.

Tras escuchar al profesor, @larotesmeyer le pidió que le diera a su hijo la oportunidad de demostrar que lo que había dicho no era mentira. Para ello, preparó con el pequeño el material necesario para contar en clase las características de esta especie y probar su existencia. "Fabricamos en cartulina un recorrido por las características de esa especie, y le grabé en un pen un capítulo de dibujos animados de una serie en la que hablaban de ellos", escribe. "Al día siguiente era el niño más feliz del mundo".

No porque supiese algo que los demás no sabían, sino porque había podido demostrar que no mentía.

No lo sabemos todo, ni tenemos porqué saberlo.

Y reconocerlo ante un alumno, no es signo de debilidad, sino una demostración de confianza.