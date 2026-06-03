El juez Bosch responde a la pregunta del millón sobre las filtraciones en la Justicia: "Es porque alguien quiere"

El juez Bosch, durante su intervención en 'La Hora de La 1'

La actualidad política en España está íntimamente ligada a la Justicia. Existen varias causas abiertas que afectan directamente al PSOE, y otras que giran alrededor del círculo más estrecho de Pedro Sánchez, como la de su mujer Begoña Gómez, y la de su hermano David Sánchez.

Por todo ello le han preguntado esta mañana al juez Joaquim Bosch en La Hora de La 1, el programa que presenta Silvia Intxaurrondo en TVE. "Nuestro país, a diferencia de otros países de nuestro entorno, tiene unas dinámicas de filtración sistemática", ha afirmado.

Según el magistrado, estas filtraciones se producen incluso en la fase de instrucción de un juicio. "Es tremendamente lesivo, sobre todo para el derecho fundamental, para la presunción de inocencia", ha añadido.

Al hilo de esto, ha explicado por qué ocurre esto en nuestro país. "En una fase de instrucción cuando algo se filtra es porque alguien está interesado de que se filtre", ha asegurado Bosch en TVE.

"Actuaciones desaforadas desde la oposición"

Para el juez valenciano, "El que lo filtra es que cree que va a sacar algún beneficio de ello", ya sea "de las fuerzas de seguridad, de la orden judicial, de una acusación, de la defensa...".

"¿Qué es lo que ocurre? Que esas filtraciones como suelen ser selectivas, parciales y no hay luz y taquígrafos porque no hay acceso real a toda la causa, facilita mucha manipulación y tergiversación de lo que está realmente en la causa", ha defendido.

En esta línea, ha alertado de que cuestiones como la presunción de inocencia se ven amenazadas por estas filtraciones en las fases de instrucción de los juicios. "Está habiendo actuaciones desaforadas desde la oposición", ha sentenciado.

No es la primera vez que el juez Bosch denuncia estas prácticas en la justicia de nuestro país. Para el magistrado, hay una utilización muy clara desde el ámbito político de la Justicia para obtener un rédito partidista.