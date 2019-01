La genial respuesta de un niño a este ejercicio de clase: "Sólo por eso merece un 10!!!"

Los niños son geniales. Esa es una afirmación que poca gente puede poner en duda. El último ejemplo lo ha dado un pequeño que ha respondido con maestría a un problema que le plantearon en el colegio.

La imagen del ejercicio en cuestión la ha subido a Twitter el usuario @Esonimijita bajo el título: "Mientras, en algún colegio de Andalucía..." En poco más de 12 horas acumula más de 3.300 retuits y 7.500 'me gusta'.

No es para menos. El niño debía formar palabras con las letras sueltas que había en tres cuadros. En los dos primeros, nada fuera de lo normal: el pequeño acierta al escribir nariz y gafas.

Pero en el tercero debe componer un término con las letras 'c', 'e', 'o', 'o', 'n' y 'j'. Cualquiera al verlo escribiría "conejo". Pero no. El niño optó por "cojone".

Estas son algunas de las reacciones que ha generado la respuesta:

Pues a mí me ha costao encontrar la palabra correcta.

Hasta que no lo he leído no era capaz de ver "conejo" 38 añitos tengo...

🤦🏼‍♂️