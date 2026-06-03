Jorge Ángel Heras, enfermero: "Si tienes esta cicatriz es señal de que está bien puesta, con aguja bifurcada y 15 micropinchazos"

Si eres mayor de 40 o 50 años seguramente conserves una pequeña cicatriz redondeada en la parte superior del brazo o incluso en el brazo. Se trata de una marca que durante décadas fue habitual y que hoy sigue despertando curiosidad entre quienes nunca recibieron aquella vacuna que provocaba esa marca.

Según explica el enfermero y divulgador Jorge Ángel Heras, conocido en redes como @enfermerojorgeangel esa señal tan característica suele corresponder a la vacuna contra la viruela, una enfermedad que llegó a causar millones de muertes en todo el mundo antes de ser erradicada.

"Posiblemente tengáis o hayáis visto esta cicatriz tan característica en el brazo de algunas personas. Pues bien, normalmente es debida a la vacuna de la viruela", señala el especialista en uno de sus últimos vídeos publicados en TikTok.

Ilustración del virus de la viruela. Getty Images/Science Photo Libra

La vacuna formó parte durante años del calendario vacunal en España y en numerosos países. Su éxito fue tal que permitió eliminar una de las enfermedades infecciosas más devastadoras de la historia.

Una técnica de vacunación muy diferente a la actual

La peculiar cicatriz tiene su origen en la forma en que se administraba la vacuna. A diferencia de las inyecciones modernas, el procedimiento utilizaba una aguja bifurcada que se impregnaba en el líquido vacunal. "Se utilizaba una técnica de administración que consistía en coger una aguja bifurcada, mojarla en la vacuna y dar como unos 15 mincropinchazos", explica Heras.

Aquellas pequeñas punciones provocaban una reacción localizada en la piel. Primero aparecía una inflamación, después una ampolla y posteriormente una costra que terminaba dejando una cicatriz permanente. De hecho, lejos de considerarse un efecto secundario, la aparición de esa marca era una señal de que la vacunación había sido efectiva. "Se formaba una reacción cutánea: ampolla, costra y posterior cicatriz. Eso significaba que estaba bien puesta", añade el enfermero.

Vista detallada de la piel irritada en la nuca. Getty Images

La viruela, una enfermedad mortal ya erradicada

La viruela fue una infección vírica extremadamente contagiosa causada por el virus Variola. La enfermedad comenzaba con fiebre alta, dolor muscular, cansancio intenso y otros síntomas similares a los de la gripe. Días después aparecía una erupción cutánea que evolucionaba hacia ampollas y pústulas llenas de pus.

Cuando las lesiones cicatrizaban, dejaban profundas marcas permanentes en la piel. En muchos casos también provocaban secuelas graves e incluso la muerte. Gracias a una campaña internacional de vacunación impulsada por la OMS, la viruela fue declarada oficialmente erradicada en 1980. El último caso de transmisión natural se registró en 1977.