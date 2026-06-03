Jeff Bezos tiene una teoría sobre el estrés que va a contracorriente: "Viene de ignorar cosas que no deberías ignorar"

El dueño del 'Washington Post', Jeff Bezos, asiste a la fiesta de los Óscar de Vanity Fair 2025, en el Centro de Artes Escénicas Wallis Annenberg el 2 de marzo de 2025, en Beverly Hills.

El multimillonario, ingeniero y dueño del diario estadounidense Washington Post, Jeff Bezos, cree que el estrés no viene de cuestiones como el exceso de trabajo o de cargas, sino que se genera a raíz de la inacción. Como ejemplo, pone a un desempleado: no se sentirá igual aquel que esté intentando conseguir por todos los medios un trabajo, que aquel otro que no se levante del sofá.

"Puedes estar trabajando muchísimo y disfrutándolo. Y, del mismo modo, puedes estar sin trabajo y muy estresado", dijo el empresario hace unos años tras subirse al escenario de la Cumbre de la Academia del Logro en San Antonio, tal y como recoge la revista Fortune, donde habló de lo que según él produce realmente el estrés. "Surge de ignorar cosas que no deberíamos ignorar", destacó.

Para él, la solución es hacer algo, aunque no parezca mucho. Todo sirve menos quedarse de brazos cruzados. "El estrés surge principalmente de no tomar medidas sobre algo que podemos controlar, así que si descubro que algo en particular me causa estrés, es una señal de alerta", agregó entonces. "Significa que hay algo que no he identificado del todo, quizás de forma consciente que me preocupa y sobre lo que aún no he tomado ninguna medida", continuó.

El magnate defiende que el alivio frente al estrés no viene de arreglar las cosas como tal, sino de permanecer en constante movimiento. "En cuanto lo identifique y haga la primera llamada telefónica, o envíe el primer correo electrónico, o lo que sea que vayamos a hacer para empezar a abordar esa situación, incluso si no se resuelve, el mero hecho de que la estemos abordando reduce drásticamente cualquier estrés que pueda derivarse de ella".

"Si estás sin trabajo, pero estás siguiendo un enfoque disciplinado- como acudir a entrevistas o buscar ofertas- estarás mucho menos estresado que si simplemente te preocupas por ello y no haces nada", sentenció el dueño del Washington Post, medio del que, por cierto, ordenó despedir a un tercio de la plantilla y al que impuso amplios recortes presupuestarios.