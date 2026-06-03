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El dilema de Feijóo con la moción de censura
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El dilema de Feijóo con la moción de censura

Una parte del partido cree que, tras las vacaciones de verano, será el momento de registrar la moción. Aunque no se tengan los apoyos necesarios.

Pablo Montesinos
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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo
El presidente del PP, Alberto Núñez FeijóoEuropa Press via Getty Images

Nada ha cambiado en el PP en lo que se refiere a la posible moción de censura para desbancar a Pedro Sánchez del Gobierno. Génova mantiene la presión a los socios del Ejecutivo para que retiren su apoyo al líder socialista. En especial, a PNV y Junts, quienes ya han reclamado elecciones anticipadas este mismo año.

Pero, a priori, ninguna de las dos formaciones parecen dispuestas a ceder sus votos para una moción que sería instrumental. Es decir, para convocar inmediatamente después elecciones generales.

El paso de Feijóo esta semana por Barcelona, para verse con la élite empresarial catalana, llegó a certificar que la moción está lejos. En privado, esos empresarios le dijeron a Feijóo que se olvide de contar con Junts y Puigdemont le ha dicho que si quiere algo, entonces tendrá que ir a Waterloo. El dirigente catalán sigue fugado de la Justicia y Génova no contempla esa vía. "El futuro de los españoles se decide en el Congreso de los Diputados con luz y con taquígrafos", señalaba este miércoles el portavoz, Borja Sémper. Con quien sí hablarían es con Mirian Nogueras, la portavoz en el Congreso.

Así las cosas, el PP vuelve a la casilla de inicio: no descarta la moción, pero constata que no tiene los votos necesarios. Sin embargo, el debate interno sigue latente. Hay una parte del partido que cree que, tras las vacaciones de verano, será el momento de registrar la moción aunque no se tengan los apoyos necesarios. “Algo hay que hacer”, parafrasean a quienes les interpelan por las calles.

No es una posición unánime. Hay barones, por ejemplo, que interpretan que si Sánchez supera la moción, sea cuando sea, acabará recuperando oxígeno político.

Ese es el dilema de Feijóo, que mantiene la incógnita. "Tranquilidad, hay tiempo. El calendario juega en contra de Sánchez", insisten en su entorno.

Pablo Montesinos
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Soy periodista y analista político de El HuffPost España. Cada semana, escribo sobre la actualidad política del país, echando mano de fuentes de las principales formaciones y datos que ayudan a entender qué está ocurriendo y por qué está ocurriendo.

 

Sobre qué temas escribo

Informo a los lectores del día a día de la política española, aquello que se cuece en la Moncloa, en Génova, en Ferraz… y, por supuesto, en las Cortes. Información de primera mano, basada en voces que conocen los entresijos del mundo político y contando lo que nadie más cuenta. Una mirada amplia y sosegada de las cosas que pasan y que te afectan directamente a ti.

 

Mi trayectoria

Nací en Almería pero me crie en el malagueño barrio de Miraflores del Palo. Toda mi vida he querido ser periodista, objetivo que cumplí en 2008 al licenciarme en Ciencias de la información por la Universidad Complutense de Madrid. Empecé a trabajar en los informativos de COPE Málaga y en Libertad Digital, donde principalmente cubrí la información del PP. Esto me abrió las puertas a colaborar en diferentes tertulias de programas de televisión.

 

En 2019, decidí dar el salto al otro lado y fui cabeza de lista de la candidatura del PP para las generales de ese año en la circunscripción de Málaga. Los ciudadanos me concedieron el privilegio de representarles y fui designado diputado en la XIII y en la XIV legislatura. Compaginé mis tareas de parlamentario con las de vicesecretario de Comunicación en la Ejecutiva Nacional del partido, hasta que en 2022 abandoné la actividad política. Desde entonces, me puedes seguir viendo como analista en diferentes programas de televisión (La Hora de la 1, Al rojo vivo, La Sexta Noche...) y soy adjunto a la directora de Artículo 14, un diario digital que echó a andar en abril de 2024.

 

Obras publicadas

 

  • (2010) El Delfín del PP. Editorial Ciudadela. ISBN: 9788496836754

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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