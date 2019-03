No le ha bastado con un comentario. Isabel Rábago ha incluido una foto suya a su declaración sobre el feminismo, que ha levantado ampollas y por la que la responsable de prensa del PP de Madrid y exconcursante de Supervivientes (Telecinco) ha sido tachada de "ignorante y ridícula".

"No, no soy feminista. Soy femenina y me gusta ser mujer. La mujer que yo quiero ser, no la que quieren que sea", ha escrito. Junto al texto, la ex Miss Cantabria ha publicado una foto en los pasillos de Telecinco, como si de un certamen de belleza se tratara.

Soy femenina y me gusta ser mujer. La mujer que yo quiero ser, no la que quieren que sea. pic.twitter.com/7YYzRZlGyC — Isabel Rábago (@RABAGOISABEL) 3 de marzo de 2019

La periodista del corazón no se ha detenido ahí, sino que ha añadido otro tuit al ver la cantidad de respuestas que ha recibido y ha aprovechado para cargar contra la gestión del presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Eso sí, con lenguaje inclusivo:

*Como miuras, entran como miuras... 😂🍿 Pones la muleta y se retratan solitos/ solitas Ellas y ellos al insulto a buscar en la RAE, a dar lecciones Eso sí, ni un solo tuit protestando por los miles de parados y paradas que deja el Sanchismo en 8 meses.

A eso, todo el mundo🤫 pic.twitter.com/Q036phi0o1 — Isabel Rábago (@RABAGOISABEL) 4 de marzo de 2019

"Como miuras, entran como miuras... Pones la muleta y se retratan solitos/solitas. Ellas y ellos al insulto a buscar en la RAE, a dar lecciones. Eso sí, ni un solo tuit protestando por los miles de parados y paradas que deja el Sanchismo en 8 meses. A eso, todo el mundo".

El mensaje de Rábago ha generado un gran número de críticas, entre ellas la de "machista", "ignorante" o "ridícula", así como algún que otro meme como este: