El duro reproche de Soraya Rodríguez contra Pedro Sánchez para justificar su salida del PSOE

La hasta ahora diputada socialista Soraya Rodríguez (Valladolid, 1963), quien ha solicitado este miércoles su baja como militante del PSOE por sus discrepancias con la línea política seguida por la dirección del partido, ha cargado con dureza contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para justificar su salida de la formación de la que llegó a ostentar la portavocía del grupo parlamentario entre 2012 y 2014, en la etapa de Alfredo Pérez Rubalcaba como secretario general del partido.

"No puedes hacer depender la gobernabilidad del Estado con los votos de quienes han dado un golpe de Estado. Hay un golpe institucional. He defendido que no podíamos depender de los independentistas", ha argumentado Rodríguez, quien ha recordado su defensa de que "un partido socialista en minoría no podía llegar a una investidura con los votos de los independentistas".

"Lo defendí claramente en 2015 y mucho más después de que una moción de censura", ha opinado Rodríguez, antes de resaltar que el PSOE no debería "haber utilizado esos votos de los independentistas para llegar al poder".

En este sentido, Rodríguez ha resaltado que lo que el PSOE defendía no se puede defender con los votos de los independentistas, que "le han dado el mayor golpe al orden constitucional".

"Cuando hemos tenido que decidir sobre unos Presupuestos Generales lo único que han puesto sobre la mesa es algo inaceptable, mesas de diálogo al margen de las Cortes para hablar sobre un derecho de autodeterminación inexistente", ha ahondado Rodríguez.

En referencia a su posible fichaje por Ciudadanos, Rodríguez ha asegurado que no tiene ninguna propuesta: "Tengo lo que sale en la prensa, no he tomado una decisión, no sé qué hacer con el futuro, vuelvo a mi profesión, a mi vida privada...", ha considerado.