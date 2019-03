La inesperada reacción de Ana Guerra a un titular macabro sobre su paso por 'La Resistencia'

La cantante Ana Guerra estuvo el pasado lunes en La Resistencia de David Broncano y habló de un pequeño accidente que tuvo con una moto circulando por Madrid.

La concursante de OT 2017 explicó que estaba acostumbrada a las bicicletas y que se montó en uno de los ciclomotores eléctricos que hay por la capital de España. "Voy en moto ecológica que me di una hostia... El día que llegué de Miami me caí de la moto y me hice aquí un 'moradito' y me rompí una uña", afirmó Guerra.

"Vaya accidente has tenido", bromeó Broncano sobre lo leve del percance.

Tras esto, un medio tituló que Ana Guerra había sufrido un accidente de tráfico. Su club de fans ha cogido esa noticia y ha escrito en Twitter: "Ana tiene un pequeño percance con la moto y lo cuenta públicamente. Así lo cuenta Ana vs así se lo toma la prensa".

Ana tiene un pequeño percance con la moto y lo cuenta públicamente



Así lo cuenta Ana vs así se lo toma la prensa 👀😅🤪 pic.twitter.com/RSiQIAUjBp — CLUB OFICIAL | Ana Guerra (@AnaGuerraCFO) 13 de marzo de 2019

La cantante, lejos de cabrearse, ha sorprendido con su reacción: tomárselo a broma y no darle importancia al titular.