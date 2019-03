"Vergüenza", "lamentable": indignación por un gráfico de Nestlé sobre azúcares

No es la primera vez que una marca trata de blanquear sus productos, pero esta vez Nestlé ha llegado un poco más lejos. La empresa de alimentación está utilizando en una "charla con madres" una imagen en la que da a entender que sus papillas son más saludables que la fruta porque "tienen menos azúcar". Cosa que es errónea, ya que no es igual el azúcar de frutas y verduras que el de cualquier alimento ultraprocesado, como explicamos en este artículo.

Así lo ha denunciado en Twitter Violeta Galán, que con su mensaje ha querido alertar a varios nutricionistas, entre ellos Julio Basulto, Aitor Sánchez y Carlos Ríos.

Los expertos no han tardado en responder dejando clara su indignación con la marca. Beatriz Robles ha sido una de las primeras. Hasta entre tres mensajes diferentes, la nutricionista ha pedido a Nestlé que "no confunda al personal", y ha explicado que "los azúcares de la fruta se consideran azúcares intrínsecos, no libres. No son los que hay que reducir en base a las recomendaciones de la OMS". "Me parece desfachatez total y una forma de demonizar alimentos que los niños deben comer", señala.

"No es lo mismo 100 kilocalorías de plátano que 100 kilocalorías de galletas, porque es diferente el origen, la matriz alimentaria", explicaba Robles al El HuffPost hace unos meses. Además, "los alimentos ultraprocesados producen a medio y largo plazo resistencia a la insulina, lo cual predispone a la aparición de diabetes y enfermedades cardiovasculares", añade.

También Aitor Sánchez se ha hecho eco de la imagen de la polémica, destacando cómo Nestlé "aprovecha el desconocimiento para hacer pasar sus productos como más saludables", y desmintiendo que la papilla sea más saludable que las "hortalizas o verduras".

En una entrevista para El HuffPost, él mismo hacía referencia al "constructo social" que nos hace creer que los niños tienen que alimentarse de papillas industriales. "Los niños, de toda la vida, han comido comida machacada. Una zanahoria o una patata o unos garbanzos machacados. Pero ahora parece que tienes que ir a la farmacia a por el Blevit+ de 6 meses", explicaba.

Julio Basulto y Juan Llorca, también nutricionistas, se han sumado a denunciar la jugarreta de Nestlé y la han calificado de "treta, engaño, manipulación" y "comparación lamentable".

