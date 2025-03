Caballero denuncia un "gravísimo" cambio del criterio de selección de sedes para el Mundial que dejó fuera a Balaídos

Adrian Irago/Europa Press via Getty Images

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ve "oscurantismo" y "opacidad" en la elección de las candidaturas españolas para ser sedes del Mundial 2030, además de pedir explicaciones "inmediatas" al presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, por descartar a Balaídos en contra del criterio técnico del equipo evaluador.

"Es gravísimo que se haya cambiado el criterio de selección que se le encomendó a un equipo técnico, y no parece que haya sido el equipo técnico quien lo hizo. Es de la mayor gravedad", criticó Caballero en una extensa rueda de prensa, en alusión a la exclusiva publicada este lunes por el diario El Mundo.

Además, recordó que el presidente del Consejo Superior de Deportes español, José Manuel Rodríguez Uribes, consideró que Vigo tenía que ser "sede titular" para el Mundial del año 2030 por "méritos objetivos" de la ciudad.

Caballero: "[Louzán] ya tenía que haber salido esta mañana a primera hora explicando todo esto"

"Hoy ya sabemos, gracias a El Mundo, que hubo un primer listado que salió del comité técnico evaluador y un segundo que fue el que se hizo público y el que efectuó la selección. Pero nadie nos dijo quién hizo este segundo listado", denunció el regidor socialista. En este sentido, Caballero recordó que lleva denunciando "desde hace casi un año" la "injusta" exclusión de la candidatura del estadio vigués.

"¿Quién tomó la decisión de cambiar los criterios que el comité técnico había utilizado? ¿Por qué lo hizo? ¿Cuáles fueron las causas, los motivos y lo que avalaba el cambiar esos criterios? ¿Qué se pretendía y por qué no se hicieron públicas las puntuaciones?", se preguntó.

Lamentó que "alguien que no sabemos quién es" ha considerado que Vigo tenía que quedarse fuera de la carrera por el Mundial, e incidió en la necesidad de que la Federación Española publique "las actas firmadas por los técnicos".

"El presidente de la Federación Española ya tenía que haber salido esta mañana a primera hora explicando todo esto. Explicando qué está pasando en la Federación Española a la hora de tomar decisiones sobre las sedes del Mundial. ¿Qué pasó? ¿Quién dijo que había que utilizar criterios distintos? ¿Dónde se tomó la decisión?", aseveró.

Una supuesta modificación de la puntuación

Caballero lamentó la "falta de transparencia" de la RFEF, y por ello exigió a Louzán que "inmediatamente" explique "quién tomó las decisiones, cómo se tomaron las decisiones, por qué se tomaron y si se reunieron los comités técnicos por segunda vez". De acuerdo a la información publicada por El Mundo, una modificación de la puntuación fue el motivo de la exclusión del estadio municipal de Balaídos de las sedes mundialistas.

En dicha información se recogen las dos tablas de puntuaciones que confeccionó la RFEF en 48 horas. El equipo evaluador incluyó a Balaídos en el primer ránking, pero lo excluyó en el segundo, donde Anoeta tiene más puntuación que el estadio donde juega sus partidos como local el Celta.

Balaídos, con 10,2004 puntos, superó al estadio de la Real Sociedad (10,1226) en el primer examen, pero dos días después la Federación presentó otro documento en el que el estadio vasco obtenía 10,6026 y pasaba a ocupar la undécima posición.

"Por cierto, Louzán decía que no sabía nada de la selección de sedes, no sabía nada. Si llega a saber…" Abel Caballero, alcalde de Vigo

"No me fío, nada. Nada. Llevo casi 1 año reclamando los datos. Yo no cuestionaba la decisión, solo quiero saber en base a qué datos se tomó. Ahora parece que ya sabemos por qué. A lo mejor alguien quería dejar fuera a Vigo", afirmó el alcalde de Vigo, que dejó entrever que esa persona puede ser Rafael Louzán.

"No doy opiniones de personas, solo sé que quien recibió el primer listado fue Louzán porque lo cuenta El Mundo. Por cierto, Louzán decía que no sabía nada de la selección de sedes, no sabía nada. Si llega a saber… porque él pidió que se le enviase", concluyó.

De acuerdo al proyecto de la candidatura 2030 aprobado por la FIFA, España cuenta con once de las 20 sedes del Mundial: Anoeta (San Sebastián), Camp Nou (Barcelona), Gran Canaria (Las Palmas), La Cartuja (Sevilla), La Rosaleda (Málaga), Metropolitano (Madrid), Nueva Romareda (Zaragoza), RCDE Stadium (Cornellá-El Prat), Riazor (A Coruña), San Mamés (Bilbao) y Santiago Bernabéu (Madrid).