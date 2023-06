Las cámaras captan el chip que ha llevado Djokovic en el pecho: esta es la explicación

El tenista Novak Djokovic se encuentra disputando Roland Garros en busca de su tercera conquista y de su Grand Slam número 23. Sin embargo, el serbio no ha sido protagonista en las últimas horas por su juego o por declaraciones, si no por un detalle con el que apareció en su victoria ante Marton Fucsovics.

En el pecho el serbio lució una especie de chip pegado con una especie de tira adhesiva. Las cámaras captaron este detalle y Djokovic tuvo que responder en rueda de prensa a una pregunta sobre este aparato.

"Cuando era un niño me gustaba Iron Man por lo que intento imitarle. Mi equipo se ayuda de la nanotecnología para que ofrezca mi mejor rendimiento en la pista. Este es el gran secreto de mi carrera, si no yo no estaría aquí", contestó el serbio.

Sin embargo, tal y como explicó en un primer momento el medio deportivo Relevo y después confirmó la propia empresa en redes sociales, este chip es una herramienta desarrollada por la compañía Teo Patch.

Tal y como se explica, el fin de este nanodispositivo es el de transformar a través de dos capas de nanocristales el calor corporal en pequeños impulsos de luz, una práctica que se conoce como fototerapia. Teo Patch incluso describe que este aparato es capaz de mandar 130 señalas terapéutica al sistema nervioso.

Además, otro objetivo que tiene este chip, según se puede leer en la página web, es el de mejorar la postura corporal, el equilibrio o la flexibilidad, así como aumentar el rendimiento deportivo y reducir el estrés, la ansiedad y el dolor crónico.

Aunque Djokovic sea uno de los deportistas de élite que lo llevan durante su práctica, Relevo informa que "ningún colegio médico ha demostrado su utilidad".