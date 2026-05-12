Florentino Pérez, su dinero, sus negocios y su patrimonio: así es la fortuna que ha amasado uno de los hombres más poderosos de España

El mundo del fútbol ha contenido el aliento en la tarde de este martes después de que se convocara la conferencia de prensa urgente en la que Florentino Pérez ha anunciado elecciones en el Real Madrid. El magnate de 79 años lleva dirigiendo la Casa Blanca de forma ininterrumpida desde 2009. Al frente del club ha estado 23 años, siendo el dirigente que más tiempo ha ocupado el cargo, solo por detrás de Santiago Bernabéu.

Florentino Pérez no recibe ninguna retribución por parte del Real Madrid: sus estatutos sociales lo prohíben taxativamente. El puesto de presidente (al que se volverá a presentar) no cobra emolumento alguno... más allá de que legendarias son las reuniones en los palcos del Bernabéu. Mientras dirige el club más laureado de España, Pérez ha seguido consolidando una enorme fortuna y es uno de los empresarios de más éxito del país, pese a que en lo deportivo la suerte no le ha acompañado esta temporada.

El presidente y ahora candidato (así será el proceso electoral en el Real Madrid) ocupa la décima posición en la lista Forbes de multimillonarios españoles, superado por nombres como el fundador de Zara e Inditex, Amancio Ortega, su hija Sandra Ortega o el dueño de Mercadona, Juan Roig. Pérez ostentaría un patrimonio de más de 3.100 millones de euros, que crecía casi un 15% con respecto a los 1.900 millones con los que contaba en 2023.

La libreta bancaria de Florentino no siempre fue una de las más engordadas de toda España. Así amasó su riqueza el famoso empresario.

Una fortuna construida con cemento

La historia de la actual ACS se remonta a principios de los 90, a pesar de que la compañía empiece a contar su historia en 1997. Fue en el 92 cuando un grupo de ingenieros compró Construcciones Padrós y OCISA, y las fusionó, lo que dio lugar al nacimiento de OCP Construcciones. Después, esta nueva firma se fusionó con otras dos constructoras más de la familia March, la familia detrás de la Corporación Financiera Alba o Banca March, lo que dio lugar a la aparición de la marca ACS.

Florentino Pérez ha sido el presidente de ACS desde el minuto uno. La constructora ha ido creciendo a lo largo de décadas mediante adquisiciones como Dragados. En su travesía también se ha desecho de firmas como Urbaser o Cobra Group, pero desde la pandemia la multinacional española se ha venido revalorizando en bolsa. Como cotizada, solo un dato: en 2021 un título de ACS costaba 26 euros. Hoy la acción está rozando los 130 euros. Y siguen llegando las buenas noticias.

Un sueldo de más de nueve millones de euros (al año)

Este martes, coincidiendo con la sorpresiva "conferencia de prensa urgente" que Pérez ha convocado como presidente del Madrid, ACS ha declarado un beneficio neto de 239 millones en el primer trimestre del año, lo que implica un crecimiento del 25% con respecto al mismo período del año anterior. En el primer trimestre el grupo que preside Pérez ha facturado 12.344 millones de euros, un 4,7% más que entre enero y marzo de 2025.

El propio Pérez sacó pecho hace poco de la fortaleza de la compañía, en la que él no solo es el principal accionista: su participación sigue creciendo. Entre 2020 y 2025 Florentino Pérez ha pasado de ostentar el 12,68% del capital de la multinacional hasta subir al 14,56% ya el año pasado. Y por su cargo como presidente ya cobró solo en 2025 un sueldo de 9,1 millones de euros, un 15% más de lo que cobró por eso en 2024.

El valor bursátil de ACS ahora mismo flota en torno a los 35.600 millones de euros, lo que hace que la cartera de Florentino Pérez, solo en acciones de la constructora, alcance los 5.200 millones de euros, lo que hace imaginar que, de cerrar un buen ejercicio 2026 en ACS, Pérez remonte varios puestos en la próxima lista Forbes. Es más: hace unos días, el propio Pérez anunció que ACS aumentaría un 20% el dividendo con el que remunera a sus accionistas: hasta 2,4 euros por acción.

Vendió su yate pero conserva su mansión en pleno centro de Madrid

Además de sus participaciones en bolsa, Pérez cuenta con una sociedad patrimonial llamada Rosan Inversiones que puso dinero quizá en el negocio menos conocido del magnate: Floma Aviación, una empresa de alquiler de aeronaves. Precisamente a su Flota pertenece el Falcon 2000 que se valora entre 25 y 30 millones de euros y con el que Florentino Pérez realiza viajes privados. Pérez también tuvo varios yates, pero hace años vendió el Pitina III, nombrado así por su difunta esposa Mari Ángeles Sandoval.

En el ámbito inmobiliario Florentino Pérez posee varias propiedades. Quizá la más famosa sea a la vez la más recóndita: una fortaleza en el barrio más caro de la ciudad de Madrid, El Viso, a pocos minutos del Bernabéu. Más de 2.600 metros cuadrados compuestos de casas conectadas con ascensores privados.

La fortaleza de Florentino Pérez en El Viso de Madrid Google Maps

No es el único bien raíz que posee Florentino Pérez: también se le atribuye una casa de 250 metros cuadrados de tres plantas en la zona de Bahía Blanca, en El Puerto de Santa María, en Cádiz. Pérez optó por el sur de España tras desprenderse de la famosa Villa Yasmin, una finca de 15.000 metros cuadrados donde veraneaba con su mujer hasta que fue vendida en 2017 por Corina Schumacher, la esposa del piloto Michael Schumacher.

Un catálogo de propiedades, vehículos y una engordada cuenta del banco que dan cuenta del papel que ha jugado Florentino Pérez en las últimas décadas, no solo en el aspecto deportivo o futbolístico: también en el económico, empresarial y social de todo un país. Ahora concurrirá a unas nuevas elecciones en el Real Madrid donde todavía es una incógnita si habrá o no otros candidatos.