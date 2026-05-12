José Miguel Villarroya, madridista confeso, opina así de contundente de la rueda de prensa de Florentino Pérez 

Florentino Pérez ha convocado una rueda de prensa para anunciar que convocará elecciones a la presidencia del Real Madrid. Asimismo, ha desmentido que vaya a dimitir, confirmando su intención de presentarse.

El historiador José Miguel Villarroya ha hecho un análisis de la situación, dejando muy clara cuál es su opinión. "Me parece una jugada maestra para descolocar", ha resumido en el programa Malas Lenguas, de TVE.

"Yo no creía que iba a presentar la dimisión, pero sí me cuadraba el tema de la convocatoria electoral... En estos momentos les pilla con el pie cambiado. Lo último que se esperaba era que continuase todo como estaba", ha apuntado Villarroya.

"A pesar de las dos temporadas malas, y fundamentalmente esta que ha sido desastrosa a nivel de peleas en el vestuario, Florentino mantiene todavía un aura y un apoyo importante entre los socios, que al final somos los que votamos", ha proseguido.

"Una buena jugada"

El historiador, que además es seguidor confeso del Real Madrid, se ha atrevido a hacer un vaticinio sobre lo que hará Florentino Pérez a medio plazo: "Lo que está claro es que se va a presentar, pero no va a acabar el mandato".

La idea de él es dejar a alguien para evitar que alguna de las candidaturas de las que se quiera presentar convierta al Real Madrid en una sociedad anónima deportiva", ha explicado.

Respecto a las explicaciones que ha ofrecido el presidente del club blanco y su decisión de comparecer ante la prensa, Villarroya lo ha calificado como "buena jugada". "Es algo que los socios demandábamos por la situación en la que en estos momentos está el club".