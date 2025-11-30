Mucho más que una sede: España, epicentro del deporte adaptado con su primer Mundial VIRTUS para deportistas con discapacidad intelectual en 17 años

España es una referencia del deporte adaptado. Y desde este domingo, aún más. Torrevieja (Alicante) acoge el Mundial VIRTUS de Fútbol Sala para deportistas con discapacidad intelectual, un evento que supone la vuelta de un torneo mundial de esta modalidad a nuestro país en 17 años, bajo la organización de la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual (FEDDI).

Mucho —y para bien— ha cambiado el deporte desde que Sevilla celebrase en 2008 la última cita similar en suelo español, entonces de tenis de mesa. Metidos en el hoy, las palabras "ilusión" y "reto" se entremezclan en el discurso del presidente de FEDDI, Marcos Herrero. Esta vez, la sede es el Palacio de Deportes de Torrevieja, ciudad de referencia para el turismo nacional e internacional, en una cita que trasciende lo deportivo.

El Mundial VIRTUS de Fútbol Sala coincide con la celebración del Día Mundial de las Personas con Discapacidad Intelectual, el miércoles 3 de diciembre. Por esa fecha, la selección española disputará el segundo de sus tres partidos de grupo, con la vista puesta en superar el hito alcanzado en su debut internacional. Y no hay mejor muestra de progreso hacia la normalidad que poner en valor el talento deportivo de una selección, la española, conformada en 2023 y que ya en su primer año alcanzó el bronce mundial, dentro de los VIRTUS Global Games celebrados en Vichy (Francia).

Entonces comenzó un proyecto que tenía y mantiene "intención de promocionar el deporte nacional a escala internacional". "El fútbol sala es uno de los deportes más masificados en nuestra federación y era uno de nuestros pilares para esa promoción", explica Marcos Herrero.

En el evento, organizado por la FEDDI, España, Francia, Japón, Portugal, Polonia y un equipo internacional bajo bandera neutral lucharán por la corona mundial.

Divididos en dos grupos de tres, cada selección jugará tres partidos en la fase inicial. Los dos mejores de cada grupo pasarán a semifinales, a disputarse el sábado. El domingo tendrán lugar tanto el partido por el tercer y cuarto puesto como la gran final, prevista para las 15:30.

La selección española, en acción en los Global Games de 2023, donde se colgó el bronce Luc_Percival / cedida por FEDDI

"Volver a traer a España un evento internacional es muy importante para que las personas vean lo que estos deportistas son capaces de hacer", prosigue el presidente de FEDDI.

Para Marcos Herrero haber conseguido un Mundial VIRTUS de Fútbol Sala es un premio a tantos "clubes y deportistas, cuyo número ha aumentado" gracias a "la ilusión de cumplir el sueño de jugar con la selección". Pero el premio alcanza igualmente a FEDDI, inmersa en un proyecto "para relanzar la selección de fútbol sala". En apenas dos años, la primera fase ha sido todo un éxito, pero las miras van mucho más allá en una batalla doble en lo deportivo y por la integración.

El Mundial de Torrevieja no será tarea fácil, con Portugal y Francia, oro y plata en 2023, como principales rivales de un evento que ha crecido en número y se ha internacionalizado con Japón como referente. "Pero estar en casa es un acicate", culminan con "toda la ilusión" desde FEDDI.