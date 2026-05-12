Encuesta: ¿Qué opinas del adelanto electoral de Florentino Pérez?

Florentino Pérez ha anunciado este martes su decisión de convocar elecciones a la presidencia del Real Madrid en medio de una grave crisis deportiva que se ha traducido en el segundo año consecutivo sin títulos para el equipo de fútbol más laureado del planeta.

"Lamento decirles que no voy a dimitir. He pedido a la junta electoral que inicie el proceso para iniciar las elecciones a la junta directiva a la que nos vamos a presentar esta Junta Directiva", ha sentenciado Pérez durante su comparencia ante los medios de comunicación en una abarrotada sala de prensa de la Ciudad Real Madrid de Valdebebas.

"Se ha creado una situacion absurda contra el Real Madrid y contra mí. No se gana siempre, pero no lo admitimos. Aprovechan esta situacion para atacarme", ha subrayado Florentino Pérez. El empresario de 79 años ha negado los rumores que apuntaban a un mal estado de salud. "Si me dicen que tengo un cáncer, tendría que entrar en un centro oncológico. Hubiera salido en todos los sitios del mundo. No es verdad y ese rumor ha crecido", ha insistido.

Florentino Pérez accedió por primera vez a la presidencia del Real Madrid en el verano del año 2000 tras ganar las elecciones con un total de 16.469 votos, imponiéndose al entonces presidente Lorenzo Sanz. Su llegada al club se produjo tras la sorpresiva promesa electoral del fichaje de Luis Figo, que era una de las grandes estrellas del FC Barcelona, y que puso el primer ladrillo para lo que luego sería el Real Madrid galáctico con Ronaldo, Zidane o David Beckham.

Su primera etapa acabó de forma abrupta y también por sorpresa hace ahora 20 años, en febrero de 2006, en otra situación delicada a nivel deportivo. Entonces explicó que se marchaba en un acto de "lealtad hacia los socios y responsabilidad hacia el club", reconociendo que había "maleducado a los jugadores".

En verano de 2009 aterrizó por segunda vez en la presidencia del Real Madrid tras ser el único candidato que se presentó a las elecciones presidenciales de aquel año. Desde entonces ha estado al frente del club y ha revalidado su liderazgo en cuatro ocasiones, todas ellas sin que nadie más se presentase (o se pudiera presentar) candidato.

Florentino Pérez, 79 años, ha ganado siete veces la Copa de Europa y ha levantado siete campeonatos de Liga como presidente del Real Madrid, además de ganar toda clase de títulos tanto a nivel nacional como internacional, y también en la sección de baloncesto. Ahora, busca revalidar su liderazgo como presidente en unas nuevas elecciones presidenciales.