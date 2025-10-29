Esta mujer saca el móvil y le deja un mensaje a Alcaraz que merece la pena verlo: no tiene desperdicio

El tuit de @josemorgado sobre lo que le escribieron a Alcaraz.

El tenista español Carlos Alcaraz jugó este martes el que probablemente haya sido su peor partido del año y cayó a las primeras de cambio en el último Masters 1.000 del año, el de París. El murciano se vio superado por un Cameron Norrie pletórico y perdió en el tercer set (6-4/3-6/4-6).

Alcaraz, que no jugaba desde hace un mes, con esta derrota le ha puesto en bandeja al italiano Jannick Sinner el número 1 del ranking ATP, que ahora mismo si gana el torneo se lo arrebatará. Además, esta derrota permite alargar la maldición que acompaña a los tenistas españoles con este torneo parisino, ya que solo David Ferrer consiguió ganarlo en 2012.

El partido estuvo marcado por el alto listón físico y por los continuos errores que fue encadenando el tenista español. Al final, acabó el encuentro con 54 errores no forzados, cifra que hace muy difícil ganar cualquier partido.

Además, con esta derrota Alcaraz pone fin a la impresionante cifra de nueve torneos consecutivos llegando a la final, ganando ocho de ellos y solo siendo superado por Sinner en Wimbledon. También cierra un año en el que ha ganado tres Master 1.000 (Roma, Montecarlo y Cincinnati) y dos Grand Slam (Roland Garros y US Open).

El mensaje de una espectadora

Durante el partido no solo fueron los protagonistas los tenistas que intercambiaron raquetazos en la pista del nuevo La Defense Arena, la nueva impresionante sede donde se está disputando el Master 1.000. También una espectadora que quiso dedicarle un mensaje a Alcaraz desde su teléfono móvil.

Tal y como captaron las cámaras de televisión, esta persona le pidió directamente que se casara con ella: "Cásate conmigo, Alcaraz", se puede leer en unas letras granates sobre un fondo blanco que se proyectaba en su móvil.

La imagen no tardó en compartirse en redes sociales y uno de los primeros en difundirla fue el periodista y comentarista de tenis en Sport TV Portugal o en el periódico Record, José Morgado. Este especialista difundió la foto junto a un "eheheh".

José Morón, el director del portal Punto de Break, también la compartió con el mensaje "ya no le hace falta a Alcaraz ni Instagram para ligar".