Enfocan a la grada en pleno partido de Alcaraz y sorprende ver quién está ahí: nadie se lo esperaba

El tenista Carlos Alcaraz, ganador de seis títulos de Grand Slam, el más joven en ganar un Grand Slam en tres superficies diferentes y el primer tenista en la historia en vencer en su primera final en tierra, hierba y pista dura, sigue con una temporada para enmarcar y busca cerrar el año con una victoria en la final del Six Kings Slam.

El Six Kings Slam es un torneo de exhibición de tenis que se celebra en sólo tres días, desde el 15 al 18 de octubre durante la conocida como Riyahd Season. De hecho, no es un evento sancionado por la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP) y no pueden obtener puntos por su participación.

Lo que sí reciben es dinero, mucho dinero. Como mínimo, cada participante recibe un premio de 1,5 millones de dólares (1,28 millones de euros) y el ganador se lleva el que es el premio más grande de la historia del tenis. En total, 6 millones de dólares (5,1 millones de euros).

Este jueves, el tenista de El Palmar logró vencer en el torneo al estadounidense Taylor Fritz, número 4 del ranking ATP. Lo hizo en dos sets, en un partido más igualado de lo esperado (6-4 y 6-4).

Con su victoria, Carlos Alcaraz peleará por llevarse el premio más alto de la historia del tenis ante su gran rival, el italiano Jannik Sinner, número 2 del ranking ATP y ganador de 4 Grand Slam. Ambos han sido protagonistas en este último año al haber jugado varias finales juntos. De momento, el balance es favorable para el español, que acumula diez victorias, frente a las cinco del italiano.

Pero durante el partido en el que el de El Palmar se jugaba la clasificación a la gran final, hubo un momento en el que las cámaras captaron en la grada a una persona muy conocida.

Se trata del histórico jugador de baloncesto, ganador de tres anillos de la NBA, de tres premios MVP en unas finales de la NBA, campeón olímpico y mundial con Estados Unidos, Shaquille O'Neal, que estaba disfrutando de un encuentro que, en ese momento, iba ganando Carlos Alcaraz.