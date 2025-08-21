La ciclista Ane Santesteban encoje el corazón con el vídeo que ha publicado tras el incendio de Ourense

La ciclista Ane Santesteban, en el podio durante la última edición de La Vuelta a España.

La ciclista del Laboral Kutxa Ane Santesteban ha difundido en las historias de su perfil de Instagram cómo ha quedado la zona de Maceda, en Ourense, por la que ella entrena habitualmente tras los incendios que han afectado y siguen afectando a la provincia gallega entre otras zonas de España.

El vídeo, de unos 15 segundos y acompañado con música emotiva, permite observar como toda la vegetación ha sido calcinada y únicamente pedalea por una carretera que recorre laderas quemadas, negras y sin ningún atisbo de vida. "Todo así", se ha resignado la deportista, que disputó el pasado mes de julio su cuarto Tour de Francia consecutivo.

Pablo Rodríguez, su pareja y ciclista de mountain bike del equipo Buff-Megamo Team, también ha publicado varios vídeos en su Instagram en los que muestra el antes y el después de esas colinas.

Uno, grabado el pasado 10 de agosto desde uno de los caminos por los que entrenaba, deja ver toda la vegetación verde y la vida que había en el paisaje, pero en el que ha tomado ahora desde el mismo punto solo se ve negro a su alrededor.

En estos momentos, la provincia de Ourense permanece en situación 2, y según la última actualización de Medio Rural, ya se han quemado 88.300 hectáreas. Por el momento, siguen activos los focos de Chandrexa de Queixa y Vilariño, Oímbra y Xinzo de Limia, A Mezquita-A Esculqueira, Larouco-Seadur, Carballeda de Avia y Beade y Carballeda de Valdeorras-Casaio.