La FIFA reconoce que se equivocó con su polémico plan para el Mundial y lanza una seria advertencia: "No toleraremos más ataques"

Gianni Infantino, en el palco durante la final del Mundial

La FIFA ha dado un paso poco habitual.

Después de semanas de polémica por el proyecto conocido como FIFA Forward Enterprise (FFE), con el que pretendía abrir la puerta a inversores privados mediante la venta de participaciones vinculadas al Mundial, el máximo organismo del fútbol ha reconocido públicamente que cometió errores durante el proceso.

Pero ese ejercicio de autocrítica ha venido acompañado de un mensaje igual de contundente: no piensa tolerar más ataques contra su imagen.

"Debería haberse gestionado de otra manera"

La rectificación se produjo este miércoles durante una reunión celebrada en Rabat, en la que participaron el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el secretario general, Mattias Grafström, miembros de la Junta Directiva y representantes de las federaciones.

En el comunicado difundido tras el encuentro, la organización admite que tanto el Consejo de la FIFA como las federaciones miembro nunca pretendieron excluir a nadie del proceso, aunque reconoce que toda la operación "debería haberse gestionado de otra manera".

Además, la FIFA admite que también se produjeron errores después de que la propuesta acabara filtrándose a los medios de comunicación, lo que terminó alimentando una fuerte contestación interna y externa.

Como consecuencia, el organismo ha enviado incluso una carta de disculpa a las federaciones miembro en la que asume esos fallos y promete revisar todo el procedimiento para evitar que vuelva a repetirse una situación similar.

Una advertencia tras retirar el proyecto

El organismo insiste en que la retirada definitiva del proyecto no supone aceptar irregularidades en su desarrollo.

Al contrario.

En el mismo comunicado deja claro que considera que todas las actuaciones se realizaron dentro del marco normativo de la FIFA y lanza una advertencia poco habitual en este tipo de comunicaciones.

"La FIFA no tolerará más ataques a su integridad, buen gobierno y debido proceso, y adoptará todas las medidas necesarias para proteger y salvaguardar su nombre y reputación", señala el texto.

Pese a ello, reconoce que la experiencia ha servido para detectar aspectos que deben mejorarse, especialmente en la forma de comunicar proyectos de este calibre y en la relación con las federaciones que forman parte del organismo.

Respaldo total a Infantino y a su equipo

Durante la reunión, los principales responsables de la FIFA expresaron también su respaldo tanto a Gianni Infantino como al secretario general, Mattias Grafström.

El presidente reiteró su "pleno apoyo" al equipo directivo y destacó el trabajo realizado por la administración de la FIFA, a la que atribuyó buena parte del éxito organizativo de la última Copa del Mundo.

La organización considera que los cambios anunciados permitirán reforzar su sistema de gobernanza, recuperar la confianza de las federaciones y afrontar con mayores garantías los grandes desafíos que tiene por delante.

Entre ellos, seguir desarrollando el programa FIFA Forward, destinado a financiar el crecimiento del fútbol en las 211 federaciones miembro repartidas por todo el mundo.

Con el polémico proyecto ya aparcado, la FIFA trata ahora de pasar página. Pero el episodio deja una imagen poco habitual: la del organismo más poderoso del fútbol mundial admitiendo errores públicamente... mientras deja claro que no piensa permitir que vuelvan a cuestionar su credibilidad.