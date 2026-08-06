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La FIFA reconoce que se equivocó con su polémico plan para el Mundial y lanza una seria advertencia: "No toleraremos más ataques"
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La FIFA reconoce que se equivocó con su polémico plan para el Mundial y lanza una seria advertencia: "No toleraremos más ataques"

El organismo presidido por Infantino admite errores en el fallido proyecto para dar entrada a inversores privados en el Mundial.

Israel Molina Gómez
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Gianni Infantino, en el palco durante la final del Mundial
Gianni Infantino, en el palco durante la final del MundialEva Marie Uzcategui vía getty images

La FIFA ha dado un paso poco habitual.

Después de semanas de polémica por el proyecto conocido como FIFA Forward Enterprise (FFE), con el que pretendía abrir la puerta a inversores privados mediante la venta de participaciones vinculadas al Mundial, el máximo organismo del fútbol ha reconocido públicamente que cometió errores durante el proceso.

Pero ese ejercicio de autocrítica ha venido acompañado de un mensaje igual de contundente: no piensa tolerar más ataques contra su imagen.

"Debería haberse gestionado de otra manera"

La rectificación se produjo este miércoles durante una reunión celebrada en Rabat, en la que participaron el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el secretario general, Mattias Grafström, miembros de la Junta Directiva y representantes de las federaciones.

En el comunicado difundido tras el encuentro, la organización admite que tanto el Consejo de la FIFA como las federaciones miembro nunca pretendieron excluir a nadie del proceso, aunque reconoce que toda la operación "debería haberse gestionado de otra manera".

Además, la FIFA admite que también se produjeron errores después de que la propuesta acabara filtrándose a los medios de comunicación, lo que terminó alimentando una fuerte contestación interna y externa.

Como consecuencia, el organismo ha enviado incluso una carta de disculpa a las federaciones miembro en la que asume esos fallos y promete revisar todo el procedimiento para evitar que vuelva a repetirse una situación similar.

Una advertencia tras retirar el proyecto

El organismo insiste en que la retirada definitiva del proyecto no supone aceptar irregularidades en su desarrollo.

Al contrario.

En el mismo comunicado deja claro que considera que todas las actuaciones se realizaron dentro del marco normativo de la FIFA y lanza una advertencia poco habitual en este tipo de comunicaciones.

"La FIFA no tolerará más ataques a su integridad, buen gobierno y debido proceso, y adoptará todas las medidas necesarias para proteger y salvaguardar su nombre y reputación", señala el texto.

Pese a ello, reconoce que la experiencia ha servido para detectar aspectos que deben mejorarse, especialmente en la forma de comunicar proyectos de este calibre y en la relación con las federaciones que forman parte del organismo.

Respaldo total a Infantino y a su equipo

Durante la reunión, los principales responsables de la FIFA expresaron también su respaldo tanto a Gianni Infantino como al secretario general, Mattias Grafström.

El presidente reiteró su "pleno apoyo" al equipo directivo y destacó el trabajo realizado por la administración de la FIFA, a la que atribuyó buena parte del éxito organizativo de la última Copa del Mundo.

La organización considera que los cambios anunciados permitirán reforzar su sistema de gobernanza, recuperar la confianza de las federaciones y afrontar con mayores garantías los grandes desafíos que tiene por delante.

Entre ellos, seguir desarrollando el programa FIFA Forward, destinado a financiar el crecimiento del fútbol en las 211 federaciones miembro repartidas por todo el mundo.

Con el polémico proyecto ya aparcado, la FIFA trata ahora de pasar página. Pero el episodio deja una imagen poco habitual: la del organismo más poderoso del fútbol mundial admitiendo errores públicamente... mientras deja claro que no piensa permitir que vuelvan a cuestionar su credibilidad.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

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Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

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Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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