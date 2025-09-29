Muere a los 19 años Raúl Ramírez, portero del Colindres, tras sufrir un golpe fortuito contra un rival

El fútbol cántabro está de luto. Raúl Ramírez, portero del Club Deportivo Colindres, ha muerto este lunes en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde permanecía ingresado en estado crítico desde el pasado sábado. El joven guardameta de 19 años sufrió un golpe fortuito contra un adversario durante el partido de Tercera RFEF frente al Revilla, lo que obligó a su hospitalización inmediata.

El presidente de la Federación Cántabra de Fútbol, José Ángel Peláez, ha confirmado este lunes al mediodía la "muerte cerebral" del joven deportista. Ha trascendido que su familia ha tomado la decisión de donar sus órganos. Varios familiares viajan en estos momentos desde Valencia a Cantabria, aunque con dificultades debido a las incidencias provocadas por las inundaciones.

La Federación Cántabra de Fútbol ha expresado sus condolencias y decretado tres días de luto oficial, además de guardar un minuto de silencio en todos los partidos que se disputen este fin de semana. "El fútbol cántabro llora la repentina pérdida de un joven que nos deja demasiado pronto", ha señalado en un comunicado.

También la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha querido trasladar su pesar. Asegura sentirse "conmocionada" por la pérdida de "un muchacho lleno de vida, de sueños y de futuro" y ha enviado su "cariño" a la familia, a los amigos del guardameta y a todo el fútbol cántabro.

El joven portero se lanzó a por un balón en el área en el minuto 60 del partido, acción que acabó en gol y que dejó a Ramírez tendido en el suelo tras un fuerte impacto con un rival. A contincuación, entró en parada cardiorrespiratoria.

Fue asistido en primera instancia por su entrenador, Rafa de Peña, con formación en reanimación cardiopulmonar, y por una enfermera que se encontraba entre el público. Posteriormente, una unidad de soporte vital avanzado atendió al joven, que sufrió un nuevo paro en la ambulancia antes de ser trasladado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander.

El partido quedó suspendido debido a la gravedad del suceso. Pese a los esfuerzos médicos durante el fin de semana, no ha sido posible salvar la vida del deportista.