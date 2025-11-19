Un año de la retirada de Rafa Nadal: siete tenistas marcados por su legado 

El 19 de noviembre del 2024 España caía en la Copa Davis a las primeras de cambio. Esa derrota significó para el deporte patrio mucho más que una simple eliminación, ese día supuso la retirada de Rafa Nadal a sus 38 años. El balear, considerado el mejor deportista español de la historia y uno de los grandes a nivel mundial, decía adiós con una inigualable carrera en la que destacan sus 22 Grand Slam, 14 de ellos ganados en Roland Garros, pero también sus dos oros olímpicos o sus 36 Master 1.000.

Los elogios a Nadal no solo se ven por su excelso nivel deportivo durante sus más de dos décadas de carrera o por su hambre a la hora de ganar título. También lo es por ser fuente de inspiración de millones de personas en todo el mundo se ven a diario y, por supuesto, también por ser el referente y el ídolo de tenistas de todo el mundo.

Como la lista de tenistas que han mostrado su cariño a Nadal es inabarcable, en El HuffPost hemos elegido a siete jugadores (hombres y mujeres, españoles y extranjeros), que siempre han reconocido que Rafa ha sido su ídolo y su referente.

1- Carlos Alcaraz, el niño que se convirtió en heredero

No podía ser otro el primero en aparecer en esta lista. El heredero de Nadal y el número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, siempre ha mostrado su admiración por Rafa y la inspiración que le ha supuesto verle y crecer con él. De hecho, el año pasado, justo antes de la Copa Davis, el murciano le quiso dedicar un bonito mensaje junto a dos fotos: una de él de pequeño con Rafa y otra de ambos en los Juegos Olímpicos.

"Del niño que te veía por televisión y soñaba con llegar a ser tenista al que tuvo el inmenso regalo de jugar a tu lado en Roland Garros representando a España en unos Juegos Olímpicos! ¡Muchas gracias por ser ejemplo a todos los niveles, tu legado es irrepetible! ¡Te he disfrutado muchísimo y te echaré mucho de menos cuando lo dejes después de la Davis, Rafa!", le escribió.

En Instagram también le dedicó un emocionante post tras la eliminación en la Davis que significaba la retirada de Nadal: "Habrá muchas más Davis, Rafa solo hay uno. Gracias a ti me he convertido en tenista profesional. ¡Ha sido una suerte poder vivir tu carrera como un niño para el que fuiste un ídolo y luego como un compañero de equipo más! El mejor embajador posible que deja un legado eterno".

2- La huella de Rafa que inspiró a Paula Badosa

Paula Badosa, exnúmero 2 del mundo y principal referencia del tenis femenino español en la actualidad, reconoció tras la remontada contra Naomi Osaka en primera ronda de Roland Garros que había mirado la huella de Nadal que hay en la pista Philippe Chatrier y había encontrado la motivación para ganar a pesar de perder el primer set.

"Tras perder el primer set (6-7) he mirado la placa y me he dicho que tenía que seguir los pasos de Rafa. No es la primera vez que me viene a la cabeza, es alguien que tengo como ejemplo por lo consistente que era", afirmó.

Antes, en 2014 Badosa colgó una imagen de ella junto a Rafa acompañándola de varios emoticonos de corazones. Además, también confesó la inspiración del balear durante toda su adolescencia y la importancia que tuvo para ella.

"Recuerdo cuando lo veía con diez años y ganó su primer Roland Garros llevando sus pantalones anchos, la camiseta sin mangas... él tenía un estilo especial. Para mí Nadal siempre será mi ídolo y claro que lloré cuando se retiró. No te voy a mentir, muchas veces cuando juego siempre me pregunto lo qué haría él", aseguró en una entrevista para los Premios Laureus.

3- Jaume Munar, el español aventajado de su academia

A sus 28 años, el también balear Jaume Munar es el mejor representante español de la Nadal Academy siendo el actual número 36 del mundo y estando en clara ascendencia temporada tras temporada.

En una entrevista concedida a Relevo el año pasado, Munar confesó que siempre ha tenido una "muy buena relación con Rafa". "Hoy es una relación más madura, de un poco más de amigos y de compañeros que lo que era antes, que era como un mentor. Él me intentó ayudar en todo. Nuestra relación dio un paso más y me pone muy contento poder contar con ello", contó.

"A nivel tenístico ha sido muy provechoso por la cantidad de información que he recibido, y por la posibilidad de verlo en su día a día. Yo lo aprecio mucho más allá del tenista que es", añadió.

En febrero del 2020, cuando Munar se estaba comenzando a forjar su carrera colándose entre los 100 primeros del ranking ATP, destacó en una conversación con Mundo Deportivo lo "importante" que es tenerlo cerca por diferentes motivos: "Primero de todo porque es una persona que me da seguridad, me puede explicar muchas cosas desde un punto de vista muy profesional y sobre todo, desde la cercanía, que eso es muy importante para mí. Después, me da muchas oportunidades que probablemente otros chicos no tendrían, el tener a Rafa cerca como paisano y ahora mismo tenerlo casi como mentor en la academia".

4- Ruud, el alumno que le disputó su reinado en París

Si Munar es el mejor español que ha salido de la Nadal Academy, el mejor tenista que ha dado la fábrica de talentos de Rafa es el noruego Casper Ruud, que llegó a ser el número 2 del mundo en septiembre del 2022 y que ha disputado tres finales de Grand Slam -Roland Garros en 2022 y 2023 cayendo ante Nadal y Djokovic respectivamente y US Open en 2022 perdiendo con Carlos Alcaraz- y que ha ganado 14 títulos ATP, siendo el más destacado el Master 1.000 de Madrid de este 2025.

Sin embargo, si hay una fecha especial es la del 5 de junio de 2022. Ese día, en la pista central de Roland Garros, Ruud se enfrentó a Nadal en el que iba a ser el último título de Grand Slam del balear. No hubo historia en el partido al perder por 6-3, 6-3 y 6-0, pero sí que regaló al noruego la oportunidad de jugar con su ídolo. "Me recibisteis con los brazos abiertos en tu academia. Me gustaría agradecéroslo a ti y a toda tu familia", dijo tras esa final Ruud, agradeciendo al manacorí todo lo que había hecho por él.

En 2020, cuando todavía era número 43 del mundo, ya elogió lo que había supuesto para él Nadal y que lo eligieran para estar en la Academia: "Admiro muchísimo a Rafa. Es una persona con unos valores muy buenos, muy luchador y sobre todo muy humilde. Es imposible poder parecerme a Nadal, pero entrenando alguna vez con él, voy cogiendo cosas para poder adaptarlas a mi estilo de juego".

5- El ídolo de la campeona Iga Świątek

La polaca Iga Świątek, exnúmero 1 del mundo y actual número 2, es una de las grandes dominadoras del tenis femenino. Con sus seis títulos de Grand Slam (4 Roland Garros, siguiendo la estela de Nadal y un Wimbledon y otro US Open), once WTA 1.000 y unas WTA Finals, ella siempre ha destacado lo que ha supuesto Nadal en su mentalidad y carrera deportiva.

"Todo lo que tenga que ver con Rafa me inspira, no solo lo que ha hecho en la pista, donde todos le hemos visto no rendirse nunca y ganando mil partido, pero también le hemos visto superar momentos muy adversos, o días donde su juego no funcionaba para luego remontar y ganar. Incluso volviendo de lesión su actitud siempre fue brutal. Fuera de la cancha lo mismo, su trato con la gente es exquisito, fue increíble verle llorar cuando entró el personal de Roland Garros, se nota lo importantes que eran para él", aseguró sobre el homenaje, añadiendo que es "un modelo a seguir para todos".

Świątek, además, tuvo la oportunidad de presidir junto a Rafa la graduación de la Rafa Nadal Academy by Movistar en el curso 2023 y siempre le ha dedicado mensajes de admiración, como el que le mandó para : "Tu carrera para mí fue y sigue siendo la mayor inspiración que he tenido para el mundo del tenis. A veces me siento más motivada de lo normal con tu mentalidad de seguir esforzándome, así que gracias por eso y por ser una persona tan increíble fuera de la pista porque tu humildad es algo que no se conoce".

También ha llegado a confesar que le echa mucho de menos y que hasta ve vídeos soñando con volver a verlo en directo. De hecho, en el último US Open hasta aseguró que le hubiera encantado "tener una toalla sudada de Rafa cuando era niña".

6- Jack Draper, el niño que se cortaba las mangas

El británico de 23 años Jack Draper, número 10 del ranking ATP, es el ejemplo de lo que ha significado ver en televisión a Nadal mientras crecía y jugaba al tenis. El también zurdo en la pista siempre ha contado que se remangaba las mangas -o incluso se las cortaba- para lucir esa estética que llevaba Rafa en sus primeros años con las camisetas de tirantes.

En 2023 durante el Open de Australia, Draper tuvo la oportunidad de enfrentarse a Nadal, algo que generó una tensión extra, tal y como ha reconocido al canal Tennis Podcast: "A Nadal lo había visto en la televisión desde que tenías nueve años y, de repente, estás en el vestuario a punto de jugar contra él, lo ves poniéndose la cinta, haciendo su calentamiento loco… Cuesta concentrarse".

"Cuando jugué contra Rafa Nadal me dieron calambres por pasar toda la noche pensando en que era mi ídolo", ha llegado a decir el que es junto a Rafa el único zurdo en ser top-5 en este siglo.

Este año en Madrid, que precisamente perdió la final contra Ruud, trató de quitarse presión por los que lo comparaban por su estilo y físico con el Rafa de los primeros años: "Al ser zurdo es alguien en quien me he fijado desde que era muy pequeño, pero no me puedo comparar con él, ni yo ni nadie. Nunca podremos ser como él, pero bueno, me gustaría pensar que comparto algunos atributos con él, ya sea su actitud en pista o la fuerza con la que ejecuto mi derecha. En cualquier caso, todavía estoy a años luz de su nivel en tierra".

7-La promesa de la Academia está en Alexandra Eala

La filipina Alexandra Eala de 20 años llegó con 14 a la Nadal Academy y ha ido dando pasos hasta que este 2025 ha logrado situarse en el número 50 de la WTA y que ha llegado a disputar las semifinales del Master 1.000 de Miami.

La joven es una de las grandes promesas del tenis femenino y, por supuesto, de la academia de Nadal. "Es la chica que lleva más tiempo con nosotros y sin duda, cuando asiente su juego, podrá encontrarse entre las mejores del mundo", afirmó Toni Nadal respecto a la joven.

"Estamos muy orgullosos de ti. ¡Qué torneo más increíble. ¡Vamos a seguir soñando!", le dijo el extenista balear tras uno de sus últimos éxitos.