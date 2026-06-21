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El perfumista de Dior lo anticipa: la IA eliminará los trabajos de perfumería que no sean creativos y dejará el proceso en pulsar un botón
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El perfumista de Dior lo anticipa: la IA eliminará los trabajos de perfumería que no sean creativos y dejará el proceso en pulsar un botón

“La IA hará alineaciones muy matemáticas”, advierte.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una imagen de archivo de una persona echando perfume y otra de Inteligencia Artificial
¿Cómo afecta la IA en el secto de la perfumería?Getty Images

La inteligencia artificial ya no es una mera premisa de una buena película de ciencia ficción. Su avance está transformando profesiones a una velocidad que hace apenas unos años parecía impensable, automatizando tareas que hasta ahora dependían del conocimiento y la experiencia humana. Mientras algunos sectores celebran las ganancias de eficiencia, otros observan con inquietud cómo determinadas funciones empiezan a desaparecer.

La perfumería, un oficio tradicionalmente asociado al talento creativo y la sensibilidad artística, tampoco escapa a esta revolución tecnológica. En ese contexto, Francis Kurkdjian, perfumista de Dior, ha advertido que la inteligencia artificial acabará asumiendo buena parte de las tareas técnicas y menos creativas del sector, una transformación que promete revolucionar la industria y reavivar el debate sobre el futuro del empleo.

Para Francis, el impacto de esta tecnología será especialmente visible en aquellas tareas más analíticas y repetitivas que forman parte del desarrollo de una fragancia. "La IA tomará todas las fragancias, hará una cromatografía, obtendrá las fórmulas y tú pulsarás un botón. Hará alineaciones muy matemáticas", explica en declaraciones recogidas por El País. Sin embargo, el perfumista duda de que esa capacidad técnica pueda sustituir el componente artístico que hay detrás de una gran creación olfativa.

La IA como aliado habitual

Su tesis es provocadora, pero encaja con una realidad que la industria ya está viviendo. La inteligencia artificial lleva años ganando terreno en los laboratorios de las grandes compañías de fragancias, donde ya se utiliza para analizar millones de fórmulas, identificar combinaciones de ingredientes, adaptarse a nuevas regulaciones e incluso predecir qué aromas tendrán más éxito entre los consumidores.

Lo que hasta hace poco parecía una herramienta experimental se ha convertido en un aliado habitual para acelerar procesos y reducir tiempos de desarrollo. En la práctica, la gran promesa de la IA en perfumería no es sustituir a la nariz, sino reducir semanas o meses de trabajo mecánico. Pero ese avance también tiene una cara incómoda: cuanto más se apoya la industria en datos y patrones de éxito, más riesgo hay de producir fragancias parecidas entre sí.

Además, la advertencia llega en un mercado que sigue creciendo. McKinsey & Co. calcula que la fragancia será la categoría más fuerte de la belleza y que alcanzará los 106.000 millones de dólares en 2028. Con semejante volumen en juego, la IA no solo promete eficiencia, sino también se ha convertido en una ventaja competitiva para las grandes casas y en un campo de batalla entre velocidad industrial y autoría creativa.

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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