"Un poquito de nivel, estamos hablando de confrontar nada menos que con Oasis": las canciones preferidas por los españoles para animar a la selección en el Mundial
Nino Bravo, Raphael, El Último de la Fila, Extremoduro, Quevedo o Arde Bogotá... cientos de lectores proponen qué canción debería sonar en las gradas para emocionar como el 'Wonderwall' de Oasis.
Hay momentos de un Mundial que no caben en el acta del partido. El del Inglaterra-Croacia es uno de ellos, y no por los goles: cuando el árbitro pitó el final, la grada inglesa al completo se arrancó con 'Wonderwall'. Miles de voces a la vez, un tema de los Gallagher de hace treinta años reconvertido en himno de selección, y unos cuantos jugadores que ni siquiera intentaron disimular la piel de gallina. El vídeo dio la vuelta al mundo en cuestión de minutos. Y en España, como era de esperar, dejó un poso raro: la emoción de lo ajeno y, justo detrás, la envidia.
De ahí saltó la pregunta inevitable. Si los ingleses tienen su 'Wonderwall', ¿qué cantaríamos nosotros en un momento así? ¿Qué canción nos pondría a todos de pie sabiéndonosla sin que nadie nos la haya enseñado? Debate nacional abierto.
La respuesta, ya os adelantamos, no es una. Son muchas. Y de tanto nombre propio acabó saliendo menos una lista de reproducción que un pequeño retrato de cómo somos.
Los clásicos de siempre
Si hay que apostar por un solo nombre, es Nino Bravo. Unos piden 'Libre', esa oda al chaval que solo quería vivir sin que nadie le dijera cómo —nominada por Ferdi, Bellatrix o Luis, ente otros lectores—. Algunos lectores se quedan también con 'Un beso y una flor', con su despedida de quien se marcha lejos llevándose poco más que eso. Clásicos indiscutibles que suelen destacar en cualquier verbena, fiesta o karaoke. Pero no está del todo claro si servirían para ese efecto imponente que produce una canción como 'Wonderwall' cantada por toda una grada en un estadio de fútbol.
Pegadito va Raphael con 'Mi gran noche', la promesa de que hoy puede pasar cualquier cosa, votada una y otra vez por gente como luisign, makikegcp, AL, Yomisma, Charly A., Obus, CBM, Pistol o un lector que firma directamente como Raphael. No falta tampoco quien tira por el pasodoble de toda la vida, 'Que viva España' de Manolo Escobar, que reivindican lectores como Manuel, Viriato, Macca, Laura, Indio o Fran. Canciones distintas, misma pulsión: cantar algo que llevamos puesto de fábrica.
De Barón Rojo a Serrat
Lo más bonito, como casi siempre, está en quienes argumentaron. Pablo García defiende 'La Macarena' con razones de peso: "Es alegre, desenfadada, fácil de cantar, la conoce todo el mundo, incluso a nivel mundial y tiene ritmos españoles". Enfrente, otro lector reclama altura sin morderse la lengua: "Un poquito de nivel, por favor, que estamos hablando de confrontar nada menos que con Oasis: 'Insurrección', de El Último De La Fila".
"Me siento hoy como un halcón, herido por las flechas de la incertidumbre", una letra que se ajusta curiosamente bien a la situación de la selección española antes de jugar contra Arabia Saudí tras empatar contra Cabo Verde en el primer partido del Mundial 2026.
"Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos; resistiré, resistiré", dice la letra de la canción del Dúo Dinámico, que reclama Rembur. También hay votos para el 'Resistiré' de Barón Rojo: "Nos habláis de sumisión, nos pedís resignación, pero no me dejaré engañar; resistiré, resistiré hasta el fin".
Y hay lectores que se han acordado también de clásicos como 'Devuélveme a mi chica' de Hombres G (enviada por Fari), 'Mediterráneo' de Serrat (Isi y Conchi), 'Dolores se llamba Lola' de Los Suaves (Kobeta55), 'El imperio contraataca' de Los Nikos (Pau Bilbao), 'Eres tú' de Mocedades (Josu), 'Bienvenidos' de Miguel Ríos o 'La chica de ayer' de Nacha Pop (Xoancar).
Apuestas contemporáneas
"Cualquiera de Mecano, por dios, el mejor grupo español de la historia", defiende Carlos. Extremoduro es otro de los grupos que se repiten una y otra vez (sobre todo con himnos generacionales como 'La vereda de la puerta de atrás', 'Ama, ama, ama y ensancha el alma' y 'Salir'), Loquillo con su 'Feo, fuerte y formal', Estopa con 'Como camarón', El Canto del Loco con 'Volverá' o incluso Eskorbuto con 'Mucha policía, poca diversión'. Para gustos, colores.
Y hay apuestas más contemporáneas, como el 'Quédate' de Quevedo junto a Bizarrap, que ya es de facto uno de los temas que suena en casi todas las gradas o 'Los perros' de Arde Bogotá. Por último, también hay quien le ha dado la vuelta a la pregunta, y para ser justos tampoco le falta razón: "¿Ahora tenemos que tener una canción por envidia a ese momento? (...) No necesitamos copiar a ninguna otra selección ni a ninguna banda pop. ¿No habéis estado nunca en el Carranza? Hay te sacas una tracklist entera".
Visto así, igual no necesitamos un 'Wonderwall' importado; nos sobra repertorio en cada fondo para animar a España, ¿o qué te parece a ti?