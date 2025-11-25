Noemí cuida niños en Suiza y cobra más de 5.000 euros: "Tres consejos para encontrar trabajo aquí de forma rápida"

La factoría de españoles por el mundo sigue produciendo contenidos en redes sociales a un ritmo que ni las churrerías que te puedas encontrar en una de las muchas ferias que se montan a lo largo del año en España. Cada semana aparece alguien contando cómo es la vida más allá de la frontera, a veces describiendo postales idílicas y otras que son un baño de realidad que hace temblar a más de uno. Pero siempre hay un tema que no falla jamás: los sueldos, el trabajo y todo lo que se puede ahorrar. Y ahí, Suiza juega en otra liga.

Lo normal es que un expatriado hable de lo que cuesta el transporte público, de lo que se paga por llenar el carro de la compra en el supermercado o, si es lo que toca porque es lo que quiere el algoritmo, pues hablan del clima. Pero cuando en los vídeos entra en escena la palabra “dinero”, las visualizaciones suben como la espuma. Desde salarios medios que marean hasta gastos surrealistas que aquí nos dejan tiesos solo de escucharlos. Así que no sorprende que, cuando un español enseña lo que gana allí cuidando niños, la red arda.

Lo cierto es que la conversación sobre todo lo que se puede ganar por ir a trabajar a Suiza lleva semanas disparada en plataformas como TikTok, en parte por casos como el de Ana Marina Lasso, la joven catalana que se hizo viral al decir que ganaba "más limpiando casas en Suiza que un ingeniero en España”. Su historia es una de los muchísimas que ya llenan los timelines de las redes sociales hablando de lo que se cobra allí realmente en trabajos poco cualificados y que dejan claro por qué cada vídeo de españoles trabajando en Suiza se consume como el azúcar, en grandes cantidades.

Los tres trucos de Noemí en TikTok



Otro caso es el de Noemí López, una creadora de contenidos que, también en TikTok, ha publicado un vídeo en el que ha explicado cuánto ha ganado en dos meses trabajando de babysitter en Suiza: “5.360,40 euros”. Una cantidad que, lanzada así, sin aviso previo, ha derivado en un pensamiento colectivo: a lo mejor hacer las maletas no era tan mala idea.

Así que, unas semanas después de ese éxito, Noemí ha decidido publicar otro vídeo en su cuenta de TikTok en el que no habla del sueldo, es más, explica cómo se puede conseguir. Lo hace con un breve manual para aterrizar en Suiza sin perderse en ese intento: "Cómo encontrar trabajo en Suiza. Te voy a dar tres consejos para poder encontrar trabajo de una manera rápida aquí”, avisa al principio de su vídeo.

El primer consejo entra fuerte, directo, casi como una colleja bienintencionada. "Adapta tu currículum". Desde ahí, ella desgrana el resto sin rodeos: “En Suiza cada sector tiene su propio estándar. No uses el mismo currículum para todo. Aquí son muy serios con esto” y remata con una obviedad que alguno parece haber olvidado: “El currículum es la primera presentación que van a tener de ti, así que, por favor, haz un buen currículum”.

El segundo consejo llega con el tono de va a doler, pero lo tengo que decir: "Aprende lo básico del idioma. Aquí en Suiza se hablan cuatro idiomas: el francés, el italiano, el alemán y el romanche. Investiga qué idioma se habla en el cantón donde quieres vivir y aprende las palabras básicas. A las personas a las que les vayas a entregar el currículum les va a gustar mucho ver que estás interesado en aprender su propio idioma", remata.

El tercero es para aquellos que viven instalados en el "ya he enviado 200 currículums por internet y nadie me contesta". Noemí lo deja claro desde el principio: “Sal a la calle a echar el currículum. Aquí no todo se consigue por Internet”. Aunque luego explica como es la jugada completa: “En muchos casos, la mejor opción es ir a echar el currículum en mano. Ve directamente a los lugares donde quieres trabajar, pregunta si buscan personal y echa el currículum en mano. Algo muy valorado y que aumenta mucho las posibilidades de encontrar aquí un trabajo”, apunta Noemí.

No todo es oro en el país alpino



La historia de Noemí tampoco es un caso aislado. Ahí está también Sara, una madrileña afincada en Zúrich que se ha hecho viral tras confesar que cobra más de 30 euros la hora cuidando niños “mientras estoy tirada en el sofá leyendo”. Su caso ilumina por qué más de 100.000 españoles viven hoy en el país alpino, donde trabajos como el de babysitter pueden convertirse en empleos estables y bien remunerados.

Por si alguien piensa que todo en Suiza es coser y cantar, ahí está Lukas para que todo el mundo ponga los pies en el suelo. De hecho, su vídeo más viral arranca con una frase que desmonta cualquier fantasía: “Cómo cobrar 5.000 francos para sentirte igual de pobre que en tu país”. A partir de ahí, repasa alquileres de 700 u 800 francos, seguros médicos elevados y supermercados que te dejan la tarjeta temblando.

A ese baño de realidad se suma Daniela, que habla de la llamada “trampa suiza”. Primero ahorras como si se acabara el mundo; luego te acostumbras al sueldo; al final empiezas a gastar más de la cuenta. Ella lo resume así: “Pasas de tener 8.000 euros ahorrados a no tener nada e incluso a tener deudas”. Su mensaje final resume bien la idea: cabeza fría, autocontrol y no dejarse llevar por el brillo.