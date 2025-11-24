Daniela, joven independizada en el centro de Madrid: "Cobro 800 euros y pago 600 de alquiler"

La penosa situación del mercado de alquiler -y de la vivienda, en general- en España continúa rozando cotas impensables. No dejan de aflorar los testimonios de personas que cada día tienen que hacer auténticos malabares para poder sufragar un techo bajo el que cobijarse en algunas de las ciudades que acumulan los peores niveles de tensión de precios (Madrid, San Sebastián-Donostia, Barcelona, València, Málaga...).

La historia de Daniela es muy representativa de a lo que se ven forzados los jóvenes actualmente. En esta línea, esta chica de 19 años ha podido independizarse, pero sin cortar amarras totalmente con la dependencia de su familia.

Vive en un piso en el centro de la capital española, pero ni de lejos está cerca de poder respirar aliviada, pues entre lo que paga de alquiler por una habitación en una vivienda compartida y lo que gana cada mes solo hay 200 euros de diferencia.

Daniela: "Mis padres me ayudan"

Ha contado su historia en el plató de 'Y ahora Sonsoles', en Atremesdia. "Cobro 800 euros y pago 600 de alquiler", ha explicado de una dinámica a la que muchos se ven forzados a recurrir, ante la imposibilidad de contar con dinero suficiente para alquilar un inmueble ella sola.

En esa línea, la joven ha explicado que a pesar de tener un sueldo, se ve obligada a acudir a la ayuda parental para poder continuar con su proyecto de vida. "Mis padres me ayudan", reconoce en el mencionado programa.

