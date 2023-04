¿Cómo obtener la referencia para la renta 2022? Lo que necesitas saber de la casilla 505

Este martes 11 de abril se pone en marcha la campaña de la Declaración de la Renta 2022. Desde esa fecha se puede presentar por internet, a través del programa Renta Web o con la aplicación móvil de la Agencia Tributaria. Además, desde el 5 de mayo se podrá hacer por teléfono, a través del servicio "Le llamamos", siempre que se cuente con cita previa; y desde el 1 de junio se podrá presentar la declaración también de manera presencial en oficinas, con cita previa.

El plazo de presentación termina el 30 de junio en todos los casos, salvo para los contribuyentes con declaración a ingresar que quieran domiciliar el resultado, que tendrán que hacerlo antes del 27 de junio.

La obligación de presentar la declaración de la renta está ligada a varios supuestos, entre ellos tener ingresos del trabajo superiores a 22.000 euros, si proceden de un solo pagador, o 14.000 euros, si proceden de varios pagadores; tener rendimientos del capital mobiliario o ganancias patrimoniales superiores a 1.600 euros; disfrutar de la deducción por inversión en vivienda habitual o ser beneficiario del ingreso mínimo vital.

Una de las primeras dudas que surgen al hacer la declaración vía online es cómo obtener el número de referencia, un código imprescindible para acceder al borrador de la renta desde la aplicación web de la Agencia Tributaria. Y, directamente asociada a esta, qué es la casilla 505, en la que figura el mencionado número.

La casilla 505 es el número de referencia que permite completar el sistema de autenticación e identificación de la persona física a la hora de presentar la declaración de la renta, pero también si se desean consultar los datos fiscales. En este sentido, la misma casilla cuenta con un número que identifica el importe de la base liquidable general sometida a gravamen. Ese número se convierte en el código necesario para cumplimentar la declaración actual.

Pero, ¿cómo se obtiene dicha referencia? En primer lugar tienes que acceder de forma directa a este enlace. En él, indicas tu DNI (¡no te olvides de la letra!) y la fecha en la que caduca tu documento de identidad. En el caso de que indiques un NIE, el dato que se solicitará será el número de soporte que aparece en el documento.

Declaración de la Renta 2022

Una vez dentro pulsa "Obtener Referencia con casilla 505" u "Obtener referencia". Después, el sistema detecta si el ejercicio anterior presentó o no Renta. Si presentaste declaración de la Renta para el ejercicio 2021, ya sea en una declaración individual o conjunta, se habilita el campo para facilitar el dato de la casilla 505 de la declaración de Renta 2021. Recuerda que se corresponde con la "Base liquidable general sometida a gravamen" y no con otra cantidad ni con el resultado de la declaración. Verifica esa casilla en la copia de la declaración o borrador del año pasado, en el "Documento ingreso o devolución". Para consignar correctamente el importe, no introduzcas ningún signo en el número entero y separa los decimales por una coma.

Si no fuiste declarante de Renta 2021 se solicitarán las últimas cinco posiciones del IBAN de una cuenta bancaria de la que nos conste que fuiste titular en 2022. También se solicitará este dato en el caso de que el importe de la casilla 505 de la Renta de 2021 sea 0,00.

Una vez introducidos todos los datos solicitados, haz clic en "Obtener referencia". Se mostrará la referencia de 6 caracteres para gestionar Renta. Anota o copia esta referencia para poder usarla posteriormente. No obstante, se permite la obtención de hasta 10 referencias de Renta al día y cada una de las referencias recibidas será distinta y revocará automáticamente la generada anteriormente.

Si lo haces desde la APP, al obtener una nueva a través del navegador, revocará la anterior por lo que tendrás que identificarte de nuevo en el dispositivo móvil. Recuerda que sólo será válida la última referencia generada, ya sea mediante la APP o desde la página.