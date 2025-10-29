Dentro de la máquina de criptomonedas de la familia Trump: un negocio MUY suculento

Donald Trump habla a sus hijos Donald Jr y a Eric Trump durante la inauguración de un nuevo campo de golf de la familia, el 29 de julio de 2025 en Balmedie (Escocia).

Eric Trump se encontraba en Dubái por asuntos familiares. En una reunión con un empresario chino y sus socios, celebrada en el marco de una conferencia sobre criptomonedas en mayo de este año, el hijo del expresidente estadounidense Donald J. Trump repitió sus argumentos habituales sobre la ineficiencia de la banca tradicional y los frecuentes enfrentamientos de su padre con el mundo financiero.

Luego vino la presentación. Compre al menos 20 millones de dólares en "tokens de gobernanza" en el negocio de criptomonedas de la familia Trump, World Liberty Financial, y forme parte de una empresa que Eric Trump predijo que pronto representaría el futuro de las finanzas en Estados Unidos, según una persona familiarizada con la reunión.

Para algunos en esa pequeña reunión, la tecnología que el equipo de Eric Trump describió para World Liberty parecía "rudimentaria", dijo la persona. En ese momento, World Liberty era una empresa incipiente. Aún no había creado la plataforma financiera basada en criptomonedas que prometió para su lanzamiento en septiembre de 2024. Todavía no lo ha hecho.

Aun así, la propuesta aparentemente funcionó. El 26 de junio, una entidad desconocida llamada Aqua1 Foundation, que afirmaba tener su sede en los Emiratos Árabes Unidos, anunció la compra de 100 millones de dólares en tokens de criptomonedas de World Liberty. Fue la mayor compra conocida de los llamados tokens WLFI hasta ese momento.

El empresario chino que se reunió con Eric Trump en Dubai fue Guren Bobby Zhou, quien tiene roles ejecutivos en múltiples empresas y está bajo investigación en Gran Bretaña por lavado de dinero, según la Agencia Nacional del Crimen de esa nación y un documento presentado en un caso de inmigración en los Tribunales Reales de Justicia de Londres.

Zhou no respondió directamente a las solicitudes de comentarios para este artículo. En un comunicado enviado por correo electrónico a Reuters, una entidad autodenominada Aqua Labs Investment LLC afirmó que Zhou era su cofundador y se describió como una entidad de Abu Dabi de la Fundación Aqua1. El comunicado indicó que la inversión de la Fundación Aqua1 en tokens World Liberty "fue una decisión comercial coherente con su enfoque en el desarrollo de ecosistemas de activos digitales regulados y escalables". La relación de Zhou con la Fundación Aqua1 no se había informado previamente.

La Fundación Aqua1 no respondió a las solicitudes de comentarios. Tampoco Eric Trump.

La reunión de Dubái, de la que se informa aquí por primera vez, fue solo una parada en una gira mundial de inversión de los dos hijos mayores del presidente Trump: Eric y Donald Trump Jr. se embarcó en este proyecto casi al mismo tiempo que su padre era reelegido para un segundo mandato. En Europa, Oriente Medio y Asia, han estado promocionando World Liberty y otros proyectos que canalizan el capital de los inversores hacia las empresas de la familia Trump, conocidas colectivamente como la Organización Trump.

Los esfuerzos de los hermanos Trump han sido un éxito rotundo. En la primera mitad de este año, los ingresos de la Organización Trump se multiplicaron por 17, pasando de 51 millones de dólares a 864 millones, según cálculos de Reuters basados en las declaraciones oficiales del presidente, registros de propiedad, documentos financieros divulgados en procesos judiciales, información sobre el comercio de criptomonedas y otras fuentes. Del total de la primera mitad del año, 802 millones de dólares —más del 90%— provinieron de los proyectos de criptomonedas de Trump, incluyendo la venta de tokens de World Liberty.

Ese pago de 864 millones de dólares representa ingresos reales: flujo de efectivo, libre de impuestos, a las arcas de la familia Trump. Los cálculos de Reuters fueron revisados por media docena de expertos en criptomonedas y bienes raíces, así como por un contador certificado que ha estudiado el enfoque del Servicio de Impuestos Internos (IRS) de EE. UU. respecto a las criptomonedas.

Los ingresos de los Trump por criptomonedas durante el primer semestre superaron con creces lo que la familia obtuvo de sus negocios tradicionales: 33 millones de dólares provenientes de los clubes de golf y resorts del presidente y 23 millones por la concesión de licencias de su nombre a promotores inmobiliarios extranjeros, según estimaciones de Reuters. Más de la mitad de los ingresos de los Trump (463 millones de dólares) provinieron únicamente de la venta de tokens de World Liberty, incluyendo hasta 75 millones de dólares por la compra de tokens por parte de Aqua1.

En su sitio web, World Liberty afirma que una entidad de la Organización Trump recibe el 75% de los ingresos por la venta de tokens a través de su asociación con World Liberty. La familia también obtuvo 336 millones de dólares por la venta de una criptomoneda meme de Trump, $TRUMP, según cálculos de Reuters, basados en supuestos verificados por cinco analistas. Debido a la falta de transparencia en el negocio de las criptomonedas meme de Trump, las estimaciones de ingresos provenientes de estas monedas presentan un mayor grado de incertidumbre que las de las ventas de tokens WLFI. L

os Trump están amasando una fortuna con activos digitales respaldados, hasta ahora, por poco más que el nombre Trump. Los tokens de World Liberty, como la mayoría de los productos criptográficos, se registran en libros de contabilidad digitales llamados blockchains. Sin embargo, a diferencia de los tokens de gobernanza de proyectos similares, los tokens WLFI ofrecen a sus titulares poco más que una participación limitada en los planes de la empresa. Por otro lado, las criptomonedas meme, como la moneda $TRUMP, son esencialmente objetos de colección cuyo valor refleja la popularidad del chiste, meme o personaje de internet asociado a ellas.

World Liberty Financial no respondió directamente a las solicitudes de comentarios para este artículo. En una carta a Reuters, Timothy Parlatore, abogado de la empresa, declaró: "Los tokens de WLFI no son valores; son activos digitales con una utilidad real, incluyendo derechos de gobernanza que benefician a sus titulares a medida que la plataforma crece". También afirmó: "El supuesto análisis de valoración e ingresos de WLFI es inexacto y engañoso".

En un correo electrónico posterior, Parlatore se negó a proporcionar más detalles sobre los beneficios para los titulares de tokens de gobernanza de World Liberty o su crítica del análisis de Reuters.

El aumento en los ingresos de los Trump representa un cambio radical para el negocio familiar, afirmó Carter Davis, profesor adjunto de finanzas en la Universidad Estatal de Ohio, quien ha estudiado los precios de las criptomonedas y revisó los cálculos de Reuters. "Incluso si se hace la estimación más conservadora... resulta bastante sorprendente que una fracción tan grande de los ingresos provenga de las criptomonedas".

La familia Trump, el 20 de julio de 2022, en el funeral de Ivana Trump en la ciudad de Nueva York. GWR / Getty

Legal, pero poco ético

Las identidades de la mayoría de los compradores de tokens WLFI se ocultan tras direcciones de "billetera" opacas: los identificadores únicos que los inversores utilizan como claves para acceder y gestionar sus activos. Entre los pocos compradores importantes cuyas identidades se conocen (una mezcla de inversores extranjeros y estadounidenses), la mayoría tiene antecedentes de problemas legales y regulatorios relacionados con sus negocios. Y como demuestran los viajes de los hermanos Trump durante el último año, los inversores extranjeros han sido un objetivo importante para las ventas de tokens.

Reuters entrevistó a media docena de emprendedores extranjeros del sector de las criptomonedas que se reunieron con los hermanos Trump. Cinco de ellos afirmaron haber buscado a los hijos menores de Trump para explorar oportunidades de negocio debido a su cercanía con el presidente de 79 años y con la esperanza de beneficiarse de su poder político y financiero. Para muchos otros inversores, la participación de los Trump representaba una oportunidad para capitalizar el nombre de la familia.

La firma de inversión de capital riesgo Oddiyana Ventures, con sede en Seúl y dirigida por Dorji Rabten, adquirió una cantidad no revelada de tokens WLFI en enero. Rabten declaró no haber conocido nunca a los hijos de Trump, pero que la participación de la familia fue fundamental para su inversión. "Desde el primer momento en que vimos el proyecto, pensamos que iba a ser enorme, obviamente, dado que se trataba de los hijos de un presidente quienes lo impulsaban", declaró Rabten a Reuters en septiembre.

La alineación de las iniciativas de criptomonedas de la familia Trump con el papel público del presidente Trump como supervisor de la política de criptomonedas de Estados Unidos constituye un conflicto de intereses sin precedentes en la historia presidencial moderna, dijeron expertos en ética gubernamental.

"Estas personas no están invirtiendo dinero en las arcas del negocio familiar Trump por la perspicacia de los hermanos", dijo Kathleen Clark, profesora de derecho de la Universidad de Washington, especializada en ética gubernamental, quien comentó sobre los hallazgos de Reuters. "Lo hacen porque quieren liberarse de las restricciones legales y la impunidad que solo el presidente puede brindar".

Sin embargo, los especialistas en ética afirmaron que, a menos que los hermanos Trump prometan explícitamente acceso al presidente o un trato favorable por parte de este en sus estrategias de venta, no están infringiendo ninguna ley. "Es legal, pero poco ético", afirmó Richard Painter, quien fue el principal abogado de ética del presidente George W. Bush y actualmente es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota.

Ninguna de las más de una docena de personas con las que Reuters habló y que se reunieron con los hermanos Trump o sus socios relató que alguno de ellos les hubiera ofrecido explícitamente acceso presidencial o favores a cambio de invertir en sus negocios familiares. La Casa Blanca ha negado reiteradamente cualquier conflicto de intereses, afirmando que, al asumir el cargo, el presidente puso fin a su participación en sus negocios tras depositarlos en un fideicomiso administrado por sus hijos.

Aún así, como beneficiario del fideicomiso que controla la Organización Trump, el presidente tendrá a su disposición el dinero que la familia está ganando ahora cuando deje el cargo.

Una portavoz de la Casa Blanca remitió a Reuters a la Organización Trump para que hiciera comentarios. El director jurídico de la Organización Trump no respondió a una solicitud de comentarios. Tampoco lo hicieron Eric Trump ni Donald Trump Jr.

Parlatore, abogado de World Liberty, afirmó que cualquier sugerencia de que las inversiones en la firma estén motivadas por el deseo de acercarse al presidente Trump "es una completa mentira". Señaló que las compras de tokens en mercados secundarios, a diferencia de las compras directas a la empresa, no benefician al equipo de World Liberty.

Desbordando la línea

World Liberty anuncia sus planes en su sitio web: una aplicación para realizar depósitos en criptomonedas, por ejemplo, y un servicio de préstamos respaldado por criptomonedas. Pero por ahora, como una apuesta puramente comercial en un mercado abarrotado, tiene poco que ofrecer.

La empresa aún no ha revelado lo que anunció el año pasado como su negocio principal: una plataforma de financiación entre particulares capaz de competir con la banca tradicional. Desde marzo, sus directivos han promovido activamente una stablecoin (una criptomoneda cuyo valor está vinculado a activos tradicionales como el dólar o el oro) llamada USD1. Si bien el nombre de la stablecoin pertenece a World Liberty, la moneda es emitida y respaldada por otra empresa que le paga una parte de sus beneficios. La circulación de la moneda es insignificante en comparación con la de las empresas líderes del mercado.

Además, si bien los titulares de WLFI pueden votar sobre cuestiones de gobernanza limitadas, la plataforma no está diseñada para permitirles obtener una parte de las ganancias. Esto es inusual entre las plataformas de préstamos de criptomonedas entre particulares, según dos académicos que estudian los mercados de criptomonedas y un análisis de Reuters sobre las condiciones comerciales de cuatro de las plataformas más grandes.

En julio, los tenedores votaron a favor de permitir la negociación de los tokens en plataformas de intercambio de criptomonedas. World Liberty anunció posteriormente que solo los primeros compradores podrían vender, con un límite máximo del 20% de sus tokens. Tras el inicio de la negociación el 1 de septiembre, el precio del token subió de 31 centavos iniciales a 46 centavos y luego se desplomó aproximadamente un 65% tres días después. Actualmente cotiza en torno a los 14 centavos.

En su carta a Reuters, Parlatore afirmó que una mayor adopción de la moneda estable y otros productos de World Liberty "beneficia directamente a los poseedores de tokens de gobernanza de WLFI mediante mecanismos establecidos que, si bien complejos, son factuales y ya están en funcionamiento". Al solicitarle detalles sobre dichos mecanismos y cómo beneficiarían a los poseedores de tokens, declaró en una carta posterior: "Su artículo propuesto se basa completamente en fuentes falsas y en una interpretación errónea de principios básicos".

En 2021, Donald J. Trump, en declaraciones a Fox Business, criticó las criptomonedas como una amenaza para la supremacía del dólar estadounidense y dijo que el bitcoin "parece una estafa". Tres años después, su opinión sobre las criptomonedas había cambiado. Apenas unas semanas antes de las elecciones presidenciales de noviembre de 2024, lanzó la venta de tokens World Liberty con una publicación en redes sociales: "Esta es TU oportunidad de ayudar a moldear el futuro de las finanzas", escribió.

Desde la segunda investidura de Trump, su administración, revirtiendo muchas de las posturas de su predecesor, ha allanado el camino para el crecimiento de la industria de las criptomonedas en Estados Unidos. El Departamento de Justicia desmanteló su equipo de cumplimiento normativo en materia de criptomonedas. Los reguladores eliminaron las directrices que advertían a los bancos sobre la necesidad de ser cautelosos con los riesgos relacionados con las criptomonedas.

Y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha suspendido o retirado demandas en casos de alto perfil contra empresas de criptomonedas. Por su parte, World Liberty da la impresión de tener una conexión con el presidente. En la sección «Conozca a nuestro equipo» de su sitio web, la empresa muestra un retrato del presidente Trump, al que denomina "cofundador emérito". El otro cofundador emérito que aparece es Steven Witkoff, un multimillonario inversor inmobiliario y enviado especial del presidente Trump para Oriente Medio y para misiones de paz. (Una pequeña nota al pie indica que ambos fueron "destituidos al asumir el cargo").

Don Jr. , Eric y su hermano menor, Barron Trump, figuran como cofundadores, al igual que los dos hijos de Witkoff, Zach y Alex. Zach Witkoff ha acompañado a los hermanos Trump en sus constantes viajes por el mundo para promocionar los tokens.

"Sin el nombre Trump, no habríamos visto a World Liberty Financial recaudando esta cantidad de dinero", afirmó Seoyoung Kim, profesora de finanzas de la Universidad de Santa Clara y especialista en análisis de criptomonedas. Kim afirmó no ver nada de valor particular en las tecnologías y servicios anunciados por World Liberty, describiendo su propuesta de valor como “ser parte del club”.

El negocio ha transformado el patrimonio de la familia Trump. Gracias a las continuas ventas de tokens, los ingresos en criptomonedas de los Trump se acercan a los mil millones de dólares e incluso podrían superarlos.

A principios de agosto, por ejemplo, unas tres semanas antes de que WLFI comenzara a cotizar, Alt5 Sigma, una pequeña empresa de servicios blockchain que cotiza en el Nasdaq, anunció haber recaudado 750 millones de dólares de inversores para comprar el 7,5 % de todos los tokens de World Liberty. En los documentos corporativos de la operación, Alt5 Sigma indicó que los 750 millones de dólares provenían de inversores institucionales y que casi la totalidad se destinaron a comprar tokens de World Liberty. Según esa información, los Trump podrían obtener unos 500 millones de dólares.

"Es un momento increíblemente emocionante", dijo Eric Trump a Fox Business el 13 de agosto, un día después de que se finalizara el acuerdo con Alt5 Sigma.

Desde que se anunció el acuerdo, el precio de las acciones de Alt5 Sigma ha caído un 75 %. Esta caída no ha afectado al dinero que los Trump ya han obtenido gracias al acuerdo.

Los ingresos en efectivo de los Trump provenientes de criptomonedas ni siquiera incluyen el valor de los enormes activos criptográficos que la familia ha acumulado en el último año.

Estos activos incluyen las monedas meme $TRUMP y los tokens World Liberty que la familia aún posee. También incluyen acciones de Trump Media & Technology Group, que cotiza en bolsa y gestiona la plataforma de redes sociales de Trump, Truth Social , y que se ha expandido al mercado de criptomonedas. Estas inversiones son vulnerables a fluctuaciones bruscas de precios, corren el riesgo de desplomarse si los principales tenedores venden y pueden estar sujetas a restricciones de venta y transferencia. No obstante, tienen un valor estimado que, al menos en teoría, podría añadir más de 11.000 millones de dólares a la fortuna familiar.

El elemento extranjero

World Liberty comenzó a vender tokens WLFI en octubre del año pasado a inversores estadounidenses y extranjeros. Sin embargo, las ventas iniciales en Estados Unidos fueron lentas. Las normas de la SEC solo permitían el acceso a los tokens a inversores adinerados, lo que excluía a pequeños compradores minoristas que podrían haber querido comprarlos como partidarios del presidente, como han hecho con muchos otros productos licenciados por la Organización Trump, desde biblias con el respaldo de Trump hasta zapatillas deportivas y guitarras eléctricas.

Pronto, al acercarse el segundo mandato del presidente electo Trump, World Liberty corría el riesgo de perder el acceso a los compradores extranjeros que mantenían ventas simbólicas. Las directrices éticas autoimpuestas por la familia para el primer mandato de Trump les prohibían buscar nuevos negocios fuera de EE. UU. Luego, días antes de su segunda investidura, la Organización Trump publicó directrices revisadas que eliminaron esa restricción.

Eso funcionó. En una revisión realizada para Reuters de las 50 billeteras con la mayor cantidad de tokens World Liberty al 15 de septiembre, la firma de análisis de criptomonedas Nansen descubrió que 36 billeteras, con tenencias valoradas en 804 millones de dólares, probablemente estaban vinculadas a compradores extranjeros. Solo cuatro billeteras estaban vinculadas a inversores estadounidenses, por un total de 889 millones de dólares. Pero la mayor parte de esa cantidad, 781 millones de dólares, estaba en manos de Alt5 Sigma; otros 35 millones de dólares estaban en manos de un asesor de seguridad de World Liberty. Nansen no pudo determinar si las 10 billeteras restantes estaban vinculadas a estadounidenses o extranjeros basándose en los datos de blockchain al momento del análisis.

Parlatore, el abogado de World Liberty, afirmó que más extranjeros que estadounidenses han comprado criptomonedas debido a su mayor número y a la mayor penetración de las criptomonedas fuera de Estados Unidos. Añadió: "Al principio, vender tokens WLFI a inversores estadounidenses era más difícil, ya que la normativa era muy restrictiva durante la administración anterior, cuando comenzó la venta de tokens".

Entre los mayores compradores de tokens se encuentra Justin Sun, un multimillonario de criptomonedas con sede en Hong Kong. En 2023, la SEC acusó a Sun de fraude, venta de criptovalores no registrados y ocultación de pagos a celebridades para promocionar sus productos. Con el regreso de Trump a la Casa Blanca, la comisión suspendió el caso en febrero, pocas semanas después de que Sun anunciara que había aumentado sus compras totales de tokens de World Liberty a 75 millones de dólares. Según los términos del acuerdo de distribución de efectivo de World Liberty con sus cofundadores, las compras de tokens de Sun habrían aportado 56 millones de dólares a la familia Trump.

Justin Sun no respondió a la solicitud de comentarios. Un portavoz de la SEC declinó hacer declaraciones. La investigación sigue suspendida.

Los intereses extranjeros también impulsaron los ingresos de la familia Trump a través de la stablecoin World Liberty USD1. En mayo, MGX, una empresa de inversión estatal de Abu Dabi, utilizó la moneda para adquirir una participación accionaria de 2000 millones de dólares en Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo. Esta operación aún representa tres cuartas partes de todas las monedas USD1 en circulación, aunque World Liberty la ha citado como prueba de una "demanda mundial extraordinaria" de la stablecoin.

El presidente del consejo de administración de MGX es el jeque Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, asesor de seguridad nacional de los Emiratos Árabes Unidos y hermano del presidente, el jeque Mohamed bin Zayed. Los 2.000 millones de dólares que MGX pagó para crear las stablecoins se encuentran en equivalentes de efectivo, como bonos del Tesoro estadounidense. World Liberty afirma en su sitio web que dichos bonos generan pagos de intereses a algunas de sus filiales, incluida una en la que la Organización Trump posee el 38%. Este flujo de ingresos, de aproximadamente 80 millones de dólares anuales, podría reportar millones a la familia Trump este año, según cálculos de Reuters, aunque, debido a la falta de información pública, no es posible conocer la cifra final.

El acuerdo generó críticas por lo que muchos consideraron un flagrante conflicto de intereses. Los senadores demócratas Elizabeth Warren y Jeff Merkley solicitaron a la Oficina de Ética Gubernamental que iniciara una investigación, advirtiendo que la compra de MGX mediante la criptomoneda estable «podría infringir la Cláusula de Emolumentos de la Constitución de Estados Unidos», que prohíbe a los funcionarios públicos recibir pagos o regalos de gobiernos extranjeros.

Eric Ueland, director interino de la Oficina de Ética Gubernamental (una agencia independiente del poder ejecutivo) designado por Trump, no respondió a la solicitud de comentarios. En respuesta a una solicitud posterior al portavoz de la oficina de ética, Reuters recibió un mensaje automático: "Debido a la falta de fondos", en referencia al cierre del gobierno estadounidense, "no podré procesar solicitudes ni responder a consultas".

Un portavoz de MGX remitió a Reuters a una declaración anterior en la que afirmaba que la empresa eligió USD1 tras evaluar varias monedas estables, «examinando factores como la idoneidad comercial, la jurisdicción y la moneda de los activos que respaldan la moneda estable, y el historial de cumplimiento». Añadió que la compra de la moneda estable no constituía una inversión en World Liberty y que MGX la utilizó para completar una transacción en la que el vendedor había solicitado el uso de criptomonedas. La inversión de MGX en la moneda estable también representó un punto de inflexión para Binance en Estados Unidos: de condenas penales hace dos años a participar en un acuerdo que beneficia económicamente al presidente estadounidense.

A finales de 2023, la plataforma se declaró culpable ante un tribunal federal por no mantener un programa eficaz contra el blanqueo de capitales y pagó una multa de 4.300 millones de dólares. Su fundador, el multimillonario Changpeng Zhao, nacido en China, cumplió casi cuatro meses de prisión tras declararse culpable del mismo cargo y dimitió como director ejecutivo, pero conservó su participación en Binance.

En mayo, poco después del anuncio de que MGX estaba utilizando la stablecoin de Trump para invertir en Binance, Zhao declaró a un podcaster que había solicitado un indulto al gobierno de Trump, pero que nunca había hablado con el presidente. La semana pasada, la Casa Blanca anunció que el presidente Trump había indultado a Zhao, afirmando que el gobierno anterior del presidente Joe Biden "dañó gravemente la reputación de Estados Unidos como líder mundial en tecnología e innovación".

Tras anunciarse el indulto, Zhao publicó en redes sociales que estaba agradecido al presidente y que haría "todo lo posible para ayudar a convertir a Estados Unidos en la capital de las criptomonedas".

Reuters no pudo determinar si World Liberty tuvo algún contacto con Binance antes de que esta última aceptara la inversión de MGX en stablecoins de USD1. La Casa Blanca no respondió a las preguntas de Reuters sobre si el acuerdo con las stablecoins y el indulto de Zhao estaban relacionados.

MGX afirmó que “no solicitó ni recibió garantías de ninguna parte fuera del curso ordinario de los negocios para dicha transacción”. La familia Trump y sus representantes comerciales no respondieron a las solicitudes de comentarios.

Binance y Zhao no respondieron a las solicitudes de comentarios. En una carta enviada a Reuters antes del anuncio del indulto, sus abogados afirmaron que Binance y Zhao tienen claro que actuaron con total rectitud en relación con la inversión en MGX y que cualquier insinuación de que dicha inversión, o el uso de USD 1 para la misma, pudiera estar vinculada de alguna manera con una posible solicitud de indulto presidencial por parte del Sr. Zhao, carece por completo de fundamento. Añadieron que sus clientes no controlaron el método de pago elegido por MGX para su inversión en Binance.

Alfombra roja

La percepción de que los negocios de la familia Trump podrían abrirle las puertas de la presidencia quedó patente el 27 de abril, cuando Donald Trump Jr. aterrizó en el aeropuerto de Sofía, Bulgaria. Descendió de un jet privado Gulfstream hasta una alfombra roja en la pista y fue trasladado rápidamente en una larga caravana de vehículos negros.

No se trató de una visita de Estado. Fue una parada en una gira por capitales de Europa del Este donde Don Jr. asistió a una serie de conferencias tituladas “Visión Empresarial Trump 2025”.

El evento de Sofía fue patrocinado por Nexo, una empresa de criptomonedas con sede en las Islas Caimán que abandonó el mercado estadounidense después de que la SEC le impusiera una multa de 45 millones de dólares por ofrecer un producto de valores no registrado. Al comenzar la conferencia en Sofía, Antoni Trenchev, cofundador de Nexo y exmiembro de la Asamblea Nacional de Bulgaria, se unió a Don Jr. en el escenario. Durante el evento, Trenchev anunció que Nexo tenía la intención de reanudar sus operaciones en Estados Unidos.

En un comunicado enviado a Reuters, Nexo afirmó que el anuncio “no guarda relación con las interacciones del Sr. Trenchev con Donald Trump Jr. ni con el Presidente de los Estados Unidos”. La compañía también indicó que no tiene un cronograma confirmado para su regreso a los EEUU, pero señaló que “el entorno regulatorio ha comenzado a cambiar”.

A principios de julio, Nexo había estrechado sus lazos con la familia Trump. Ese mes, Nexo se convirtió en uno de los principales patrocinadores de un campeonato de golf celebrado en un campo de golf propiedad de Trump cerca de Aberdeen, Escocia. Unas semanas después, el presidente Trump invitó a Trenchev a almorzar en su complejo de golf escocés, donde ambos conversaron sobre política y su «visión conjunta para las criptomonedas en Estados Unidos» durante una jornada de golf, como Trenchev publicó posteriormente en X con una foto suya junto al presidente.

“Le agradezco sinceramente lo que está haciendo por todos nosotros”, escribió Trenchev, mencionando la cuenta X del presidente de Estados Unidos.

Nexo afirmó que su patrocinio del evento escocés formaba parte de una alianza más amplia con el principal circuito de golf de Europa. La empresa indicó que su contribución financiera a la alianza ascendía a una cifra millonaria, pero se negó a dar más detalles. Asimismo, declaró desconocer qué parte de su contribución, si es que alguna, se destinaría a la familia Trump.

Una fuente familiarizada con el asunto dijo que Nexo acordó pagar alrededor de 10 millones de dólares en virtud del acuerdo de tres años.

Turbio

El 1 de mayo, cuatro días después de que Don Jr. recibiera una cálida bienvenida en Sofía, su hermano Eric subió al escenario en Dubái junto al cofundador de World Liberty, Zach Witkoff, en la conferencia de criptomonedas TOKEN2049. Allí anunciaron el acuerdo de la moneda estable MGX y criticaron duramente el sistema bancario tradicional, calificándolo de anticuado y obsoleto. «Vamos a transformar el mundo financiero», declaró Eric ante el público.

Justin Sun actuó como moderador. En aquel entonces, era el mayor inversor conocido en tokens de World Liberty. Eso pronto cambiaría. Horas antes de subir al escenario, Eric Trump había presentado su propuesta de compra de tokens de World Liberty a Guren “Bobby” Zhou y a otros entusiastas de las criptomonedas.

Zhou había sido recientemente presidente de las oficinas en los Emiratos Árabes Unidos de una empresa de criptomonedas registrada en las Islas Vírgenes Británicas llamada Web3Port. Llegó a la reunión con un historial legal controvertido.