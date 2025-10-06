El consejero díscolo de Sabadell rompe su silencio: "Habría preferido una fusión amistosa"

La persona cuyo parecer ha supuesto la primera gran grieta en la metafórica muralla que había levantado el Banco Sabadell en su Consejo de Administración ante la opa hostil lanzada por BBVA, ha roto su silencio. El inversor mexicano David Martínez, quien además de ser el mayor inversor individual es el tercero de mayor volumen en toda la entidad (3,8%), ha expuesto sus argumentos para explicar por qué acude a esta operación que atraviesa estos días sus últimos compases, a la espera de conocer qué decidirán los accionistas de la entidad catalana.

A través de un artículo publicado en El País, Martínez no ha ocultado que, a su juicio, desde que se desveló que daría el paso se han registrado "interpretaciones incorrectas, acusaciones e insinuaciones sin ningún sustento, con el objetivo de sesgar y oscurecer la importante decisión". En esta línea, cabe recordar que el propio presidente del BBVA, Carlos Torres, ha destacado este fin de semana el giro de Martínez como síntoma de que hay un cambio de parecer entre los que no quisieron apoyar las primeras propuestas del folleto: "Lo que es bueno para el mayor accionista individual necesariamente es bueno para todos".

En esa línea, una de las afirmaciones más relevantes que ha dejado ha sido la de asegurar que no hay ningún tipo de pacto oculto entre BBVA y él, así como ha indicado que no ha tenido problemas en su entidad por pronunciarse a favor de la opa: "Tal y como he manifestado formalmente en la opinión del Consejo, y como BBVA lo ha hecho en el folleto presentado ante la CNMV, no existe absolutamente ningún acuerdo ni conflicto de interés entre BBVA y yo, ni existe ningún conflicto con Sabadell por manifestar mi decisión de aceptar la oferta". Lo contrario son "acusaciones infundadas, irresponsables y difamatorias que solo buscan confundir el debate buscando desacreditar a otros".

¿Qué ha cambiado para Martínez?

Martínez ha dejado entrever que ese cambio en el folleto informativo que se tradujo en un aumento, en la práctica, del dinero que BBVA estaba poniendo sobre la mesa, ha sido un factor decisivo. "Ahora que el banco está justamente valorado, a mi juicio, es el momento adecuado para obtener mayores beneficios a través de la consolidación", ha indicado el máximo inversor individual de Sabadell, tras citar una serie de logros del banco catalán que ha venido cosechando en los últimos años y por los que asegura que ha felicitado a su dirección.

Entre esas conquistas realizadas por el Sabadell, ha mencionado una "recuperación de la crisis financiera mediante la limpieza de activos problemáticos", pero también "la venta de negocios no estratégicos" y la apuesta por alianzas tipo "joint-ventures en áreas donde jugadores especializados podían ofrecer un mejor producto", "la reducción de costos y aumento de la eficiencia", el "retorno a una rentabilidad consistente" o el "restablecimiento de distribuciones atractivas y consistentes para los accionistas".

"Veo ventajas estructurales en un banco con una cuota de mercado del 22% sobre uno con 8%"

Pero Martínez también ha dejado entrever que faltaría una sexta conquista: "Una mayor consolidación en el sector financiero español". Y deja claro que la absorción de Sabadell por parte de BBVA es el camino a esa "consolidación": "Las fusiones en sí mismas no son el punto, lo que yo realmente valoro es la ESCALA". Las mayúsculas de "escala" son de él, que también deja una afirmación más directa, pragmática y en términos matemáticos: "Para ponerlo en términos simples, yo veo ventajas estructurales en un banco con una cuota de mercado del 22% sobre uno con 8%".

Martínez ha dejado claro que está de acuerdo con los pretextos que ha venido utilizando el banco vasco para justificar que la opa hostil será positiva en el cada vez más reducido ecosistema bancario resultante del proceso de fusiones iniciado con la debacle de las cajas de ahorro. "Considero que la consolidación en España de Sabadell y BBVA dará lugar a una entidad aún más competitiva, rentable y con mayor potencial de revalorización", ha subrayado, antes de desvelar que ya había defendido este extremo en el propio Consejo del Sabadell.

"Yo habría preferido una fusión amistosa", ha asegurado Martínez, destacando que "desde el primer día de este proceso exprese mis posiciones con toda claridad y transparencia sobre todo a la Presidencia del Consejo. Aunque no compartidas por el Consejo, siempre fueron discutidas con respeto mutuo". A pesar de que desde el BBVA le señalan como el mayor ejemplo de un supuesto grupo de accionistas que habría cambiado de opinión, "abrumadora mayoría" en palabras del propio Torres, Martínez asegura que no busca condicionar a otros accionistas con su decisión: "Yo ya he tomado mi decisión y he acudido a la oferta porque creo en su potencial sin buscar ser referente de nadie".

"Como accionista, no tengo otro interés que maximizar el retorno de la inversión"

Y tira de una de las metáforas literarias sobre el amor más empleadas, aunque quizás no tanto en el ámbito de las batallas bancarias y financiera. "Esta no es una batalla entre los Montescos y los Capuletos", ha dicho aludiendo al clásico de Shakespeare, asegurando que "calificativos como traidor o vendido solo reflejan la ceguera y el sesgo de quienes los usan", pero sin dar muchas pistas de si también hay 'dagas' o 'veneno' en el libreto para el último acto programado para este próximo viernes día 10. El día en que vence el plazo máximo para que se pronuncien los accionistas.

En esa línea, y a modo de reflexión, el inversor ha dejado un argumento definitivo en su artículo explicativo. Un argumento que apela al interés primordial y más básico que tienen aquellas personas que invierten dinero en cualquier proyecto o iniciativa económica. Los beneficios: "Como accionista, no tengo otro interés que maximizar el retorno de la inversión, y recomiendo a otros accionistas que busquen asesoría profesional independiente en lugar de guiarse por información que es infundada, incorrecta o incierta".

