El FMI y el Banco Mundial reanudan sus relaciones con Venezuela tras siete años de suspensión

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en un acto con el secretario de Energía de EEUU, Chris Wright, en el Palacio de Miraflores, el 11 de febrero de 2026.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció este jueves la reanudación de sus relaciones con Venezuela bajo la Administración de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, tras haberlas suspendido en 2019 por cuestiones de "reconocimiento del gobierno", según informó la directora gerente Kristalina Georgieva.

El FMI sostiene que la decisión ha sido adoptada en consonancia con "las opiniones de los miembros del Fondo Monetario Internacional que representan la mayoría del poder de voto total del FMI", según el comunicado oficial difundido por el organismo.

Lo mismo ha hecho el Banco Mundial, que recordó, en su propio comunicado, que Venezuela es miembro de la institución desde 1946 y recibió su primer préstamo en 1961. En los años 70 del pasado siglo, el auge petrolero permitió a Caracas saldar sus deudas con el Banco e incluso prestarle parte de sus ganancias para apoyar a otros países miembros. Sin embargo, el colapso de los precios del crudo en los 80 y el deterioro de las políticas económicas llevaron al país a retomar los préstamos en 1989. El último data de 2005.

La decisión doble sucede durante las Reuniones de Primavera del FMI y el Banco Mundial que iniciaron el 13 de abril y concluirán el sábado.

Además, la reanudación llega en un momento en el que Caracas ha retomado sus relaciones diplomáticas con Estados Unidos, desde la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero y el visto bueno que Rodríguez recibió al aceptar las condiciones económicas y petroleras de Trump y que se han materializado en varias leyes aprobadas en Venezuela para permitir la inversión extranjera en petróleo y minería.

El Fondo recordó además que Venezuela es miembro de la institución desde 1946, pero que las relaciones con el país habían sido suspendidas en marzo de 2019, cuando el organismo decidió pausar sus contactos "debido a cuestiones de reconocimiento del gobierno".

Venezuela atravesó una dura crisis política ese año, cuando Maduro asumió un nuevo mandato que la oposición consideró ilegítimo, llevando a la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente, que fue reconocido por decenas de países alrededor del mundo.

"Un paso muy importante"

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, celebró este jueves la reanudación de las relaciones con el FMI y aseguró que se trata de un "paso muy importante" para la economía de su país. En una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), la líder chavista agradeció a la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, y dijo que el país suramericano está normalizando "todos los procesos que implican derechos de Venezuela en el organismo y responsabilidades".

"Es un paso muy importante para la economía venezolana, pero también lo que significa Venezuela para nuestra región. Ha sido un gran logro de la diplomacia de Venezuela y quiero también agradecer a todos los países, a todos los Gobiernos que se sumaron a este impulso del regreso de Venezuela al Fondo Monetario Internacional", señaló.

En ese sentido, Rodríguez expresó su agradecimiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al secretario de Estado, Marco Rubio, y a "todos los equipos que también estuvieron involucrados" en el regreso de Venezuela a la organización financiera con sede en Washington.

Además, la mandataria, quien asumió el cargo tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero en Caracas por parte de EEUU, agradeció a Brasil, Emiratos Árabes Unidos y a Catar, que también "estuvieron colaborando en todo este proceso".

Más tarde, en un tono menos institucional, la presidenta dijo: "Es muy lamentable, tengo que decirlo responsablemente, es muy lamentable que el extremismo venezolano se dio a la tarea de visitar capitales de Europa y otros países para tratar de impedir este paso tan importante para nuestra economía". Fue en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).