El negocio de las máquinas expendedoras: "Si la máquina vende 10 o 15 productos al día, se paga sola"

Las máquinas expendedoras pueden ser una oportunidad de negocio para aquellas personas que cuentan con dinero y necesitan encontrar algún lugar en el que invertirlo para obtener rentabilidad.

Se trata de aparatos que no son demasiado caros y que cuentan con un periodo de amortización corto (siempre que la máquina se coloque en un lugar adecuado y tenga un buen ritmo de ventas).

En ese sentido, el joven emprendedor Adrián Martin ha publicado un vídeo en su cuenta en la red social TikTok en el que ha hablado con personas que trabajan en el sector para conocer hasta qué punto la venta a través de máquinas expendedoras es una actividad rentable.

En concreto, Adrián Martín ha contado con el testimonio de trabajadores de ECR Balear, una empresa de suministros industriales que lleva más de 20 años trabajando con máquinas expendedoras.

Desde la compañía han precisado que comprar una máquina expendedora tiene un precio de entre 6.000 y 7.000 euros. En ese sentido, han subrayado que "si la máquina es capaz de vender 10 o 15 productos al día, prácticamente se está pagando sola. Se amortiza en un año y medio".

Respecto a los beneficios que otorga una máquina expendedora, uno de los trabajadores de la empresa ha estimado que proporcionan unas ganancias de unos 1.500 euros. No obstante, ese 'botín' se reparte en tres partes. "De esa cantidad, 500 euros van al producto, 500 euros para el cliente que obtiene el beneficio y 500 euros para el distribuidor", ha indicado el empleado.

Además, en el vídeo se resalta que "lo ideal no es empezar con una sola máquina en este negocio. Realmente, si quieres tener ganancias necesitas entre 10 y 15 máquinas expendedoras".

El motivo es que al instalar una máquina expendedora "no siempre aciertas. Crees que siempre vas a conseguir el beneficio previsto, pero hay veces que no". En cualquier caso, "con 10 o 15 máquinas trabajando, tampoco volviéndose loco, se puede sacar una gran rentabilidad. Pero hay que hacer la inversión", ha afirmado uno de los trabajadores de la mencionada empresa.